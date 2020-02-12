Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?

12 февраля 2020     8
Как работает акушерская служба Севастополя из-за ремонта в роддоме?

Севастопольские доктора рассказали, как работает акушерская служба города во время капитального ремонта родильного дома № 2.

В роддоме на детском комплексе сейчас идёт демонтаж помещений: за полтора месяца рабочие успели разобрать третий, четвёртый и пятый этажи, на очереди — первый и второй. Теперь планируют приступить к основным строительным процессам. Капитальный ремонт в здании не проводили более 30 лет.

«Рабочим предстоит заменить инженерные сети, установить новые окна и двери, провести перепланировку помещений для приведения объекта в соответствие с требованиями лицензирования», – рассказал начальник управления капитальных ремонтов «Медицинского информационно-аналитического центра» Олег Толкунов.

По словам главного врача городской больницы № 5 Елены Большаковой, последний день работы во втором родильном доме на детском комплексе был 29 декабря 2019 года.

Переезд медицинского персонала в первый роддом на Гагарина, 17-в начался в середине декабря, перед этим медучреждение закрывали на санитарную обработку и косметический ремонт. Тогда же перевезли всю аппаратуру и мебель. Под одной крышей сотрудники медучреждений стали работать с 1 января 2020 года.

«Мы преодолели кадровый дефицит. Сегодня у нас есть две команды, работающие в родильных залах и послеродовых палатах. Есть замечательные коллективы, которые могут максимально уделить внимание роженицам», – подчеркнула главный акушер-гинеколог Департамента здравоохранения города Севастополя Стелла Белоглазова.

С начала года в роддоме, расположенном в Стрелецкой бухте, приняли около 400 родов. Сегодня здесь находятся 80 рожениц и 45 новорожденных.

«Переезд не отразился на работе акушерской службы: уход и наблюдение за женщинами остаются на прежнем уровне. Схемы маршрутизации пациентов отработаны, медицинское учреждение работает, как обычно», – уточнила заведующая родильным домом № 1 Татьяна Шитик.

Ремонт в родильном доме № 2 планируют завершить к декабрю 2020 года. После окончания работ здесь установят современное оборудование.



Среда, 12 февраля 2020 г. 14

Источник: Портал Информер

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