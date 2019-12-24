Как работает ЕГКС в Севастополе

В 2019 году в Севастополе был успешно реализован проект Единой городской карты Севастополя (ЕГКС).

Весь городской общественный транспорт, начиная с 11 апреля, был переведен на использование этой системы учета льготных поездок. Помимо бесплатного проезда, городская карта дала возможность владельцу получать социальные выплаты и пособия, пенсию, а также дополнительные бонусы.«На сегодняшний день ЕГКС уже оформили более 108 тыс. севастопольцев. Карта позволяет льготникам пользоваться безлимитным проездом без предъявления документов, удостоверяющих личность и право на льготы. В среднем на одного льготника в месяц приходится около 36 поездок. Например, количество льготных поездок в ноябре составило 3 млн 269 тысяч на общую сумму более 56 млн рублей», – отметила заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Алла Кордова.

По ее словам, по итогам года затраты на льготные перевозки севастопольским перевозчикам будут компенсированы в полном объеме.

«Компенсация перевозчикам за льготников произведена в полном объеме включительно по ноябрь, частично за декабрь. Окончательный расчет за этот финансовый год будет произведен в январе 2020 года по факту предоставления соответствующей отчетной документации», – добавила замдиректора ведомства.

Бесплатно в Севастополе передвигаться по городским маршрутам имеют право 28 категорий льготников. Проект дает возможность севастопольским льготникам не только пользоваться бесплатным проездом, но и получать дополнительные скидки на социально-значимые товары в магазинах и аптеках, а также скидки в сети автозаправочных комплексов.

Кроме того, по желанию владельца, на карту могут быть переведены все социальные выплаты и льготы, предоставляемые в денежном эквиваленте, а севастопольские пенсионеры могут оформить на карту перечисление пенсии, при этом получая дополнительный процент от накоплений.Бесплатный проезд в общественной транспорте – это государственная услуга, которая не ограничена датой приема заявлений.

«По достижению пенсионного возраста, либо в связи с установлением соответствующего льготного статуса, граждане имеют право обращаться в органы соцзащиты по месту жительства для оформления персонифицированной ЕГКС и реализации своего права на бесплатный проезд», — подытожила Алла Кордова.







Вторник, 24 декабря 2019 г. 66

Источник: Портал Информер