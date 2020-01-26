Как работает смертельный вирус в Китае (ВИДЕО 18+)

От опасной болезни в КНР скончались уже 56 человек. Вирус распространяется в другие страны. В России заболевших официально пока нет.

В Сети появилось жуткое видео, сделанное в больнице Уханя:

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Некоторые пациенты пытаются сбежать от врачей:

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Вот в таком защитном костюме вынуждены работать таксисты:

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что скорость распространения заболевания увеличивается. Уже известно о заболевших за пределами страны — в Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Непале, США и Австралии.

В Москве с подозрением на китайскую пневмонию госпитализировали семерых туристов из КНР, но диагноз не подтвердился, они заболели ОРВИ

На сайте Роспотребнадзора опубликована памятка по профилактике опасного заболевания.

Во время поездок за границу врачи рекомендуют пользоваться масками для защиты органов дыхания, пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки после посещения многолюдных мест. Ведомство призывает не посещать зоопарки и рынки, где продаются морепродукты и животные.

При любом недомогании нужно срочно обращаться за медицинской помощью.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 557

Источник: Портал Информер