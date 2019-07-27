Как работает туристическая полиция Крыма

27 июля 2019     8
Как работает туристическая полиция Крыма

С начала курортного сезона в Крыму начала работать туристическая полиция. Об этом сообщает пресс-служба туристического портал Республики Крым.

Основная задача — помощь гостям полуострова и обеспечение безопасности в курортный сезон.

Центром притяжения туристов традиционно является Южный берег Крыма, поэтому курортные полицейские патрулируют именно курортную столицу — Ялту.

Они следят за порядком в местах повышенной концентрации отдыхающих — на Набережной и центральных улицах города. Отличить их можно по специальным шевронам – нарукавным знакам.

«К сотрудникам, которые несут службу в туристической полиции, особые требования. Сотрудники подразделения курортной полиции ориентированы на работу с туристами и гостями, которые прибывают на отдых в Крым. Сотрудники без проблем объясняются с иностранными отдыхающими на английском, при этом они все время совершенствуют языковые навыки», – отметили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

И не только языковые: правоохранители хорошо ориентируются на местности и могут любому подсказать, как добраться к той или иной достопримечательности, найти определенную улицу, сориентироваться в транспортной логистике.

«Путешествуют они, зачастую, группами, и практически каждый из приезжих имеет собой фотоаппарат и фотографирует очень много. К слову, граждане КНР очень уважительно и с почтением относятся к сотрудникам полиции, не пытаются их фотографировать, в отличие от наших соотечественников, ведь в этой стране делать это без разрешения властей не рекомендуется», — рассказали в пресс-службе.

Уважение заметно не только к правоохранителям, но и к стране, в которой они находятся.

«Граждане из Китайской народной Республики стараются обращаться к правоохранителям на русском», — отметили в пресс-службе МВД по Крыму.

Не так давно семья из Германии на немецком просила полицейских разъяснить, как проехать к Массандровском дворцу. А в выходные дни курортную Ялту посещают много туристов из Индии и Турции.

«Они к сотрудникам полиции обращаются, в основном, на английском языке и старается говорить как можно проще: простой вопрос — простой ответ», — сообщили в пресс-службе.

Курортные полицейские окажут путешественникам содействие в решении любых возникших вопросов и примут в работу обращения, касающиеся допущенных правонарушений.

Однако это не значит, что в случае каких-то проблем нужно искать именно туристическую полицию – любой сотрудник правоохранительных органов поможет при необходимости любому обратившемуся.


Суббота, 27 июля 2019 г. 72

Источник: Портал Информер

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