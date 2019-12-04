Как работает «Хранилище Судного дня»

Шпицберген (по-норвежски Свальбард) — располагается в самой северной части Норвегии всего в 1125 км от Северного полюса – выбран из-за вечной мерзлоты и малой вероятности землетрясений, что позволяет значительно уменьшить расходы энергии на поддержание низкой температуры.

Хранилище находится в столице Шпицбергена, в городе Логйир, недалеко от международного аэропорта.



Проект был осуществлен в 2008 году на средства Норвегии (примерно 9,6 млн долларов) под эгидой ООН.

Строительство также финансировали фонди другие мировые компании.«Хранилище Судного дня» находится на 120-метровой глубине внутри скалы и на высоте 130 метров над уровнем моря, то есть настолько высоко над уровнем моря и одновременно настолько глубоко в скале, что вероятность того, что оно может быть затоплено морскими водами, или что вечная мерзлота растает в обозримом будущем, отсутствует.Также здание оборудовано взрывоустойчивыми дверьми, шлюзовыми камерами, сенсорами движения и железобетонными стенами толщиной в 1 метр, которые способны выдержать попадание ядерной боеголовки или землетрясение.

Чтобы попасть вглубь хранилища, нужно пройти пять дверей с кодовыми замками.



Семена хранятся при постоянной температуре в -18°C, они упакованы в запаянные пакеты и сложены в специальные запломбированные контейнеры.

Ограниченный доступ кислорода и низкая температура замедляют процессы метаболизма и старение семян растений, а вечная мерзлота является гарантией того, что они смогут сохранить свою всхожесть даже в том случае, если система электроснабжения хранилища выйдет из строя.

Семена в хранилище могут храниться практически вечно. Срок хранения зависит от конкретного вида. Например, горох способен сохранять свою всхожесть только на протяжении 20-30 лет, тогда как подсолнечник и семена некоторых видов зерновых способны это делать на протяжении многих десятилетий и даже столетий. Но они все равно постепенно теряют всхожесть и умирают.

Для того чтобы этого не допустить, из специально сохраняемых образцов будет браться часть семян и высаживаться в почву. Так они прорастут и снова дадут необходимые семена, которые будут помещаться на место старых. Соблюдение этой процедуры позволит увековечить хранение семян.

Хранилище способно вместить 4,5 млн образцов различных видов. При этом каждый вид растения хранится в виде образца из 500 семян.

Таким образом, максимальная вместимость семенохранилища составит 2,25 млрд отдельных семян.

Оно способно вместить в себя все уникальные типы образцов, хранящиеся в генетических банках по всему миру, а также новые семена, которые будут созданы в будущем. После заполнения оно станет крупнейшим глобальным фондом семян.

Сейчас в хранилище находится 860 тысяч образцов практически с каждой страны мира. В первую очередь на хранение отправляют семена растений, которые употребляются в пищу. Также в приоритете находятся семена, с помощью которых можно вести устойчивое земледелие, например, богарное. Это имеет особо большое значение для развивающихся стран, где обеспечение безопасности продуктов питания является важной задачей.

При этом еще важна проблема разнообразия культур. Так, например, если за всю историю сельского хозяйства в меню человека входило около 7 000 различных видов растений, то сейчас их примерно 150. А для повседневного питания человек в среднем использует всего 12 видов растений. Большее число различных растений позволяет лучше адаптироваться в изменяющихся условиях. При этом нужно учитывать разнообразие сортов.

Только разновидностей риса в мире насчитывается около 100 тысяч. Это является одной из причин, почему вначале в хранилище передают именно семена продуктов питания.

«Хранилище Судного дня» – это не генетический банк, а гарантийное хранилище. Разница в том, что здесь хранятся дубликаты семян разных сортов от лица различных генетических банков. Взять отсюда дубликаты можно будет лишь в том случае, если хранящиеся в оригинальных фондах семена по какой-либо причине будут потеряны.

Сторона, которая передала семена на хранение, сохраняет право собственности на них. Ни власти Норвегии, ни глобальное семенохранилище на Свальбарде не имеют права выдавать допуск в фонды хранилища без разрешения депонирующей стороны.

Открывают хранилище только для внесения новых экземпляров — это происходит 3-4 раза в год





Первые семь тысяч образцов из 36 африканских стран были отправлены в Норвегию из Международного института тропического сельского хозяйства или IITA, базирующегося в Нигерии. 330 килограммов семян, отобранных специалистами IITA, включали дикую и домашнюю вигну, кукурузу, сою и бамбарийский арахис. После этого пересылку своих коллекций начали национальные банки семян из Колумбии, Эфиопии, Индии, Кении, Мексики, Перу, Филиппин и Сирии.

В 2015 году образцы семян были взяты из хранилища по просьбе одной страны — Сирии. Сирийские исследователи попросили передать им семена пшеницы, овса и некоторых трав, предназначенные для выращивания в засушливых условиях. Обычно агрономы с Ближнего Востока брали образцы в Международном центре исследований агрономии засушливых районов, который находится в городе Алеппо.

Но в 2012 году центр переехал в Бейрут из-за гражданской войны, и его запасы уменьшились. Для экстренного пополнения ближневосточного фонда ученые попросили вернуть им 130 ящиков с семенами из 325, отправленных на Шпицберген еще до войны.

Если что-то пойдет не так, то можно будет всегда начать сначала. К тому же, хранилище начало показывать свою полезность уже сейчас, а из-за изменения климата важность этого сооружения только возрастет со временем.







Среда, 4 декабря 2019 г. 1654

Источник: Портал Информер