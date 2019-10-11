«Как раб на галерах»

По слухам, которые распространяют посетители правительства Севастополя, среди чиновников растет недовольство врио губернатора Михаилом Развожаевым. Все дело в том, что градоначальник заставляет их трудиться по-настоящему.

Якобы во времена Овсянникова чиновники правительства могли приходить на работу, когда захотят, и не слишком утруждались. А теперь вынуждены до позднего вечера разгребать проблемы города.Подобные нововведения не нравятся обитателям задания на улице Ленина, которые утверждают, что они не намерены «сдохнуть на работе за такую зарплату».

Кроме того, в вину врио ставят и присущий ему демократизм. По словам недоброжелателей, врио появляется в курилке правительства и свободно общается с рядовым сотрудниками.Между тем, Михаил Развожаев намерен продолжить кадровые ротации в правительстве Севастополя. Как шепчутся в кулуарах здания на улице Ленина, он якобы собирается обойти длинные процедуры при найме на работу государственных служащих — теперь департаменты смогут нанимать сотрудников по договорам подряда для экспертной и аналитической работ.Развожаев якобы рекомендует присмотреться к участникам проекта «Лидеры России» и прочим креативным товарищам. По слухам, он уже составил список наиболее приглянувшихся ему кандидатов.Эти намерения вызывают заметное раздражение и со стороны Алексея Чалого, который уже подготовил список своих назначенцев на вакантные должности в правительстве.Между тем, в кулуарах правительства шутят, что скоро верных чаловцев начнут назначать на должности уборщиц и охранников. В этой шутке есть доля шутки, ибо аппетиты господинапоистине безразмерны.

Стоит также отметить, что среди самих уборщиц циркулируют слухи о том, что некоторые представители экс-губернатора, оставшиеся в правительстве, ведут активные сепаратные переговоры с представителями «народного мэра».

Шепчутся, что эти переговоры ведутся как на предмет будущего трудоустройства, так и покупки разной компрометирующей информации.Пахать на галерах (или пахать, как раб на галерах) — идиоматическое выражение, употребляемое для обозначения тяжелого труда, ведения длительной тяжелой изнурительной работы. Впервые было применено президентом России Владимиром Путиным.

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Пятница, 11 октября 2019 г. 521

Источник: Портал Информер