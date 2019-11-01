Как ремонт дорог в Севастополе приводит к ликвидации парковок

Очередное нововведение серьезно осложнило жизнь жителям улицы Ерошенко.

Они лишились существовавшей перед поликлиникой большой парковки для машин.

Сейчас въезд на парковку преграждает красная лента. Жители улицы Ерошенко возмущаются тем, что в ходе ремонта дорожного полотна происходит уменьшение площади парковочных мест, существовавших еще со времен Советского Союза.

Ведь водители, которые парковались раньше на площадке, вынуждены оставлять свои машины во внутренних дворах прилегающих домов, а там места тоже немного.

Кроме того, как утверждают жители, во дворах домов по улице Ерошенко 6 и 8 дорожное полотно так сильно повреждено, что напоминает зону боевых действий.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 114

Источник: Портал Информер