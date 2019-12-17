Как россияне относятся к США, Евросоюзу и Китаю

Около половины жителей России положительно относятся к США и Евросоюзу. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

«Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое — с 20% до 47%», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты исследования.

Больше половины респондентов (52%) симпатизируют Евросоюзу, за год доля таких россиян также выросла почти в два раза. Также большая часть опрошенных (72%) заявила, что хорошо относится к Китаю.







Вторник, 17 декабря 2019 г. 149

Источник: Портал Информер