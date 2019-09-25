Как россияне тайно ездят на Украину?

Несмотря на длительный политический конфликт между Россией и Украиной, простые граждане продолжают ездить из одной страны в другую.

После начала войны в Донбассе жители Белгорода, как и все остальные граждане РФ, стали гораздо реже ездить на Украину. Более того, сами власти Украины запретили въезд на свою территорию мужчинам призывного возраста из России.

В 2015 году Киев запретил прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Состоятельные граждане предпочитают летать на Украину через Белоруссию. Жители приграничных районов теперь чаще пользуются поездами, автобусами или маршрутками.

Так, поездка на маршрутке от Белгорода до Харькова еще весной стоила около 1 тысячи рублей. Границу можно пересечь либо вместе с самим микроавтобусом и его пассажирами, либо самостоятельно, что иногда бывает быстрее.

Во втором случае после прохождения границы можно просто сесть в любую маршрутку или автобус на украинской стороне, которые специально для этого там собираются.

Рейсовые автобусы между Белгородом и Харьковом ходят по расписанию — ежедневно около 14 маршрутов.

Однако на самые ранние из них билеты порой очень быстро раскупают, да и сами автобусы уже старые. В связи с этим многие предпочитают ездить на маршрутках, так как они более современные, и в салонах даже есть телевизоры.

Украинские пограничники ведут себя по-разному, многие из них до сих пор не жалуют россиян, особенно мужского пола. Поэтому прохождение границы превращается в лотерею: на территорию Украины могут спокойно пропустить всех приехавших россиян, а могут задать множество вопросов или вовсе отвести в отдельное помещение на проверку.

При этом больше всего сотрудники украинской границы любят спрашивать россиян о том, когда они в последний раз посещали Крым и какой стране, по их мнению, принадлежит полуостров.

Неудивительно, что люди с двойным гражданством предпочитают показывать на границе Украины украинский паспорт, а на границе РФ — российский, так как это позволяет избежать множества лишних вопросов.

Стоит отметить, что сейчас на украинской границе можно даже не выходить из автобуса — у них просто собирают паспорта. А вот россиянам нужно обязательно выйти, показать паспорт и приглашение на посещение страны, а также сдать отпечатки пальцев.

Благодаря тому, что пассажиропоток между двумя странами сейчас не слишком большой, границу обычно удается перейти примерно за 2-3 часа.

Источник: Портал Информер