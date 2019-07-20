Как свита опозорила «севастопольского льва»

В ночь на 19 июля произошло то, что и предсказывал политотдел редакции «ИНФОРМЕРа», – рабочая группа Избиркома Севастополя приняла решение об отказе в регистрации партийного списка региональных отделений партий «Зеленые» и «Родина» на выборах в Законодательное собрание.

Хотя это решение носит пока что лишь рекомендательный характер и, согласно закону, должно быть одобрено на заседании Избиркома Севастополя, все понимают, что политическая карьера Горелова, Комелова и примкнувшей к ним Тимофеевой уже закончилась. Судя по всему, на этот раз завершилась уже навсегда.

Дело здесь вовсе не в кознях севастопольских единороссов, как это пытаются преподать сами политические неудачники, и вовсе не в разменах по принципу – вы нам скальп Овсянникова, а мы – сливаем кампанию, как это преподносят СМИ, аффилированные с бывшим другом Чалого – Олегом Николаевым.

Все дело в том, что без Алексея Чалого его т.н. «команда» не представляет из себя абсолютно ничего. Пустое место. Ноль.

Ибо вся т.н. «команда» Чалого могла существовать только потому, что во главе ее стоял реальный политик и политтехнолог – Алексей Чалый. Все же остальные – это бесплатное приложение к фигуре главного севастопольского, да и российского бузотера.

Чем может похвастаться в своей жизни, например, Комелов? Тем, что уже в течение пятнадцати лет он безуспешно пытается пролезть в политику и у него абсолютно ничего не получается?

Когда ты понимаешь, что потратил эти пятнадцать лет совершенно напрасно–>

А народный избранник Горелов (теперь уже можно сказать, что бывший депутат)? Пять лет просидел в севастопольском парламенте, а когда началась выборная борьба, не рискнул даже выставить свою кандидатуру на своем же избирательном округе?

Щербакова, о которой и говорить-то нельзя без смеха, глядя на её великосветские потуги.

Спикер Алтабаева, единственное достоинство которой, по словам самого Чалого, что её не стыдно показать заезжим гостям. Заявление, которое, кстати, показывает, как относится сам Чалый к потугам Щербаковой.

Сенатор Тимофеева, о которой сказать просто нечего, потому что и говорить-то нечего.

Вечно унылый Кулагин, который в поисках подписей залез даже в православный Храм, ибо вице-спикер Заксобрания не в состоянии собрать каких-то полторы тысячи подписей на своем округе.

А ведь мы перечислили самых известных представителей т.н. «команды» Чалого. Об остальных и вспоминать-то страшно.

И вот эта т.н. «команда», которую Чалый вытащил на вершину севастопольского политического Олимпа, на которую он потратил кучу денег, которую пытался хоть чему-то научить, когда ей предоставили все шансы, обделалась при первом же серьезном деле.

Даже подписи все эти деятели не смогли собрать, пока в дело не вмешался сам Чалый. Но даже при таком политическом ресурсе «команда» умудрилась совершить ошибку, которую не сделал бы даже ребенок.

И «Родина», и «Зеленые» ошиблись – сборщик подписей не указал на листе свои персональные данные, а именно – дату и место рождения.

«Как могли политтехнологи и юристы, работающие с двумя политическими партиями, допустить такую ошибку в подписных листах, непонятно», – сокрушался председатель Избиркома Севастополя Сергей Даниленко.

Когда же всю эту «команду» поймали на такой вот мелочи, то они вместо того, чтобы уединиться и смыть свой позор горючими слезами, начали верещать, что, дескать, данные их сборщиков заверены нотариально.

Да ведь дело-то совсем не в этом, дорогие наши члены несуществующей команды. Если вы совершили ошибку в заявлении на получение паспорта, то вам возвращают ваше заявление. И никто не сомневается в том, что вы – тот человек, которым и являетесь. Но нарушена формальная процедура, и это основание для возврата вам заявления для его переоформления по-новому.

Вот только во время избирательной кампании второго шанса у кандидатов в депутаты Заксобрания Севастополя просто нет!

«Это нарушение формы подписного листа, оно приводит к тому, что для «Родины» и «Зеленых» мы будем готовить решение об отказе в регистрации. Кстати, удивительно, но такое нарушение впервые проявилось в этом электоральном цикле и в других субъектах РФ. Такое впечатление, что такая ошибка допущена рядом политтехнологов», – отметил Даниленко.

А что вы еще ожидали от таких политтехнологов, как Осташко?

На этом, пожалуй, можно и завершить. Эпоха «команды» Чалого закончилась и закончилась уже навсегда.

Закончилась ли эпоха Алексея Чалого?

Когда ты говоришь, а тебя не слышат–>

Ответ на этот вопрос даст только будущее. Но одно можно сказать уже сейчас.

8 сентября станет не только днем освобождения Севастополя от «команды» Чалого, а днем освобождения самого Чалого от своей «команды».

«Команды», которая опозорила севастопольского льва.

Днём, когда он наконец-то сможет вздохнуть спокойно и свободно.

Римская пословица гласит: лев во главе стада баранов всегда выиграет у барана, который стоит во главе львов.

Эти пять севастопольских лет показали только то, что стадо баранов так и останется стадом баранов. И даже сам лев не в состоянии сделать из них настоящих воинов.

Именно поэтому лев и покинул поле битвы, оставив баранов на съедение волкам и шакалам. Понимают ли это бараны? Вряд ли, ведь на то они и бараны.