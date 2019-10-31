Как севастополец у своей жены роды принимал (ВИДЕО)

В уже многодетной севастопольской семье Екатерины и Сергея Кадюк родилась дочка, которую назвали Вероникой. Все бы было как в обычной семье, если не одно обстоятельство – роды у своей жены принимал муж и будущий отец.

Екатерина начала рожать ночью. Женщина разбудила мужа, тот вызвал скорую помощь, но понял, что врачи не успеют приехать: ребенок уже появлялся на свет.

Тогда решительный мужчина стал принимать роды сам. Как это произошло – он рассказал корреспонденту “ИНФОРМЕРа”.

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Когда приехали врачи, Сергей с женой сидели рядом и держали завернутую в полотенце дочку на руках. Медики сказали, что мужчина все сделал правильно, как в учебнике по акушерскому делу. С девочкой все хорошо, ее назвали Вероникой.

Принял роды Сергей профессионально, несмотря на то, что девочка «шла» ножками. Так что если вы решите рожать в автобусе, где водитель Сергей, то можете не опасаться за родовспоможение. Настоящий папа и баранку крутит мастерски, и роды принимает не хуже.

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Четверг, 31 октября 2019 г. 332

Источник: Портал Информер