Как севастопольские депутаты забор победили. Надолго ли?

«Депутаты борются с уплотнительной застройкой на улице Дмитрия Ульянова» – под таким заголовком 14 февраля опубликовано сообщение на сайте Заксобрания.

А на следующий день, 15 февраля, победная реляция появилась на частном ресурсе: «Севастопольцы и депутаты победили забор на Дмитрия Ульянова», «Собственник участка отступил под напором горожан».

То, как описывают ситуацию частное СМИ, (учредителями которого являются двое: бывший депутат и ныне действующий депутат ЗС), – Ильф, Петров вместе с Зощенко, просто отдыхают…

«В Севастополе группа не до конца понятных людей предприняла попытку огородить строительным забором общественное пространство рядом с домом №2 по улице Дмитрия Ульянова В пятницу утром на земельном участке, который несколько лет назад севастопольцы уже отстояли у застройщика, опять возникла нездоровая активность. Несколько десятков людей в касках и желтых дорожных жилетах, сноровисто начали делать в земле дыры, заливать их бетоном и устанавливать в них столбы. Неподалеку штабелем лежал металлопрофиль для забора, явно намекая на дальнейшее развитие событий.

Рядовой состав прибывших весьма зыбко представлял свой правовой статус – одни из них именовали себя рабочими, вторые – уборщиками территории, третьи утверждали, что просто гуляют в этом районе с каской на голове. Дабы избежать ненужных вопросов, самые физически крепкие непрошенные гости предпочли отсиживаться в ближайшей пивной. К месту событий прибыл депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов и известный общественник Григорий Донец. Им тоже не удалось ознакомиться с юридической основой разворачивающегося возведения забора».

И в самом деле, как тут ознакомишься с «юридической основой разворачивающегося возведения забора», когда мельтешит «группа не до конца понятных людей»?

Мало того, с «нездоровой активностью», ««зыбко представляя свой правовой статус», эта группа разбилась на подгруппы. (Надо думать, не без умысла!).

Часть «сноровисто» делала в земле дыры, часть – «просто гуляла с каской на голове и в жёлтых жилетах» (не засланцы ли из города Парижа?), а «самые физически крепкие непрошенные гости предпочли отсиживаться в ближайшей пивной». В таком разброде и шатании депутату Горелову и общественнику Донцу не помог даже металлопрофиль, который лежал, но при этом «явно намекая на дальнейшее развитие событий».

При таком раскладе депутату ничего не оставалось, как рубануть с плеча: «Провокация чистейшей воды!».

«В экстренном порядке, – пишет пресс-служба ЗС, — прибыл председатель Законодательного Собрания города Севастополя, депутат, избранный по мажоритарному округу № 4, Владимир Немцев».

И вот что он сказал: «Избиратели обращались ко мне ещё в предвыборную компанию с тем, чтобы организовать на этом участке общественное пространство в виде сквера для жителей близлежащих домов. Я делал запрос в Департамент земельных и имущественных отношений, как депутат этого округа и как председатель парламента, с просьбой проверить статус этого участка.

Мне ответили, что на этот участок есть договор аренды, но у арендатора перед городом большая задолженность по арендной плате.

Тогда я обратился в ДИЗО с просьбой рассмотреть возможность изъятия этого участка в казну города для того, чтобы в дальнейшем по установленным процедурам изменить вид пользования и сделать здесь сквер – общественное пространство. Почему-то сегодня, когда и врио Губернатора города Михаил Развожаев, и депутаты высказались против уплотнительной застройки, на этой территории решили установить забор…».

А, действительно, почему? По всей видимости, мало одних высказываний и пиара в СМИ, а также воспитательных бесед. Во время оных «арендатор участка получил ряд советов от представителей законодательной и исполнительной власти о том, как следует вести деятельность на территории города-героя в плане строительства чего-либо».

Так неужели председатель Заксобрания до сих пор не имеет ответа из ДИЗО? Да быть такого не может!

Что интересно. Департамент по имущественным и земельным отношениям города Севастополя в 2019 году подал иск ООО «Сезам ЛТД» в Арбитражный суд «о взыскании задолженности по договору аренды земельного участка №14.12.2011 от 14.12.2011 в сумме 5 516 159,62 руб.».

Ответчика в суде представлял адвокат Геннадий Близнюк. Последнее заседание суда состоялось 23.10.2019 г. По решению суда с ООО «Сезам ЛТД» в пользу ДИЗО была взыскана задолженность по арендной плате в сумме 2 416 803,94 руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 857 046,45 руб.

Почему же ДИЗО ограничился лишь взысканием задолженности за аренду? Что помешало Департаменту действовать в интересах севастопольцев, которые мечтают о сквере на этом месте и за несоблюдение условий договора расторгнуть его в одностороннем порядке с изъятием земли в городскую собственность?

Если уж председатель Заксобрания возымел желание помочь гражданам в обустройстве нового сквера, мог бы документы досконально изучить. Вот и севастопольцы пишут о нарушениях при организации земельных торгов.

Да и коллеги могли бы подсобить. Директор ООО «Сезам ЛТД» Садыхов Илхам Мубахир оглы прямо указывает, кто из них в теме.

Так что, председатель Заксобрания может напрямую получить информацию у своего заместителя Василия Пархоменко и депутата Госдумы Дмитрия Белика и спросить, как так получилось, что без учёта мнения севастопольцев они дали разрешение строить высотку на косогоре во дворах жилых домов?

И почему отдали столь лакомый кусок земли фирме, которая только-только зарегистрировалась (16.06.2011 г.) и уже 24 октября 2011 г. приняла участие в земельном аукционе, причем, будучи единственным претендентом?

«Поскольку ООО «Сезам ЛТД» имеет 100% иностранного капитала, – пишет Садыхов Илхам Мубахир оглы, – мы считаем, что лица, препятствующие нашему строительству, своими действиями наносят ущерб инвестиционной привлекательности города Севастополя и Украины в целом».

Возможно, в те незапамятные времена для распорядителей севастопольской землей вот этот аргумент Садыхова Илхам Мубахир оглы показался основательным, а то и вовсе пугающим?

А у нас, чуть что, – «понаехвашие» виноваты… История эта давно тянется. Вот что писали севастопольцы в 2013 году.

«Мы считаем», – заявил Садыхов Илхам Мубахир оглы. Интересно, а кто эти «мы»?

Что это за люди, которые при любой власти чувствуют себя настолько вольготно, что даже председатель Заксобрания растеряно произносит: «Почему-то сегодня, когда и врио Губернатора города Михаил Развожаев, и депутаты высказались против уплотнительной застройки, на этой территории решили установить забор…».

Согласно данным ЕГРЮЛ учредителями ООО «Сезам Лтд» являются: ООО «Велес Агро Инвест» и гражданин Гулиев Низами Идрис Оглы.

Основным видом деятельности ООО «Велес Агро Инвест» является «выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей». Судя по бухгалтерской отчётности финансы у ООО «поют романсы».

Учредителем ООО «Велес Агро Инвест» является гражданин Татарашвили Папуна.

Видимо, два гражданина – Гулиев Низами Идрис Оглы и Татарашвили Папуна – большие специалисты по грибам определенного вида, если на протяжении стольких лет «кошмарят» севастопольцев и даже нынешняя власть в лице депутатов Заксобрания, ДИЗО, врио губернатора не могут с ними справится…

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно…

Источник: Портал Информер