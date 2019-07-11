Как севастопольцу узаконить гараж

Гараж, построенный без необходимых документов и разрешений. Собственность без собственника… Невозможно продать – с одной стороны и вероятность сноса по инициативе местной власти в любой момент – с другой. Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Для того чтобы узаконить гараж, вначале нужно определиться с правовым статусом земельного участка, на котором данное строение находится.

Вариант первый – земельный участок находится в собственности лица либо в пользовании на праве аренды. При этом если гараж возведен на земле садового либо дачного товарищества, то оформить его можно в качестве вспомогательной постройки.

Главное условие – наличие документов, подтверждающих вышеназванные права на земельный участок. В таком случае достаточно пройти процедуру оформления нескольких документов (заказать технический паспорт и кадастровый план, заполнить декларацию).

Возможен вариант, когда документы на право аренды (собственности) отсутствуют, но получить их возможно. Тогда начинать процедуру следует со сбора документов, необходимых для подтверждения статуса собственника земельного участка. Процесс этот более долгий и кропотливый, но возможен в реализации.

Таким образом оформить свое право на гараж в административном порядке возможно при наличии следующих условий:

строение соответствует всем необходимым нормам;

у владельца имеется в наличии техническая документация на строение;

присутствует возможность подтвердить свое право на земельный участок.

Сложнее будет легализовать гараж, возведенный на земельном участке, занятом без наличия необходимых документов. В данном случае законодатель приравнивает такое строение к самовольным постройкам и распространяет на него нормы ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Разрешить ситуацию в таком случае возможно, обратившись с иском в суд. Для удовлетворения иска необходимо наличие следующих условий:

соответствие постройки всем требованиям строительных, пожарных и иных норм и правил;

отсутствие нарушений прав и охраняемых законом интересов других лиц, отсутствие угрозы жизни и здоровью окружающих лиц;

подтверждение факта, что лицом предпринимались меры для легализации самовольно возведенной постройки.

Для обоснования поданного иска необходимо использовать положения совместного пленума Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ N10/22 от 29.04.2010г., в котором дана оценка искам о признании права собственности на самовольную постройку. В документе подчеркивается, что отсутствие разрешения на строительство не может быть основанием для отказа в признании права собственности. При этом, если единственным признаком самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство или акта ввода в эксплуатацию, то возможность признания права на строение существует, при условии, что строение не нарушает строительные нормы и не угрожает жизни окружающих.

Важно отметить еще один момент – длительность открытого владения и пользования строением. Приобретательная давность как основание для возникновения права собственности также предусмотрена Гражданским Кодексом РФ. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет приобретает право собственности на это имущество.

Процедура искового производства требует квалифицированной помощи юриста, поскольку в каждом конкретном случае имеются свои нюансы. В качестве необходимых доказательств необходимо будет также сделать независимую строительно-техническую экспертизу гаража. Имея на руках решение суда, нужно закончить процедуру по оформлению гаража, зарегистрировав свое право собственности в уполномоченных государственных органах.

Если ваша проблема требует профессиональной помощи опытного специалиста, советуем вам обращаться в юридическую компанию Севастополя, квалифицированные специалисты которой многие годы работают с подобными категориями дел.

Гараж, построенный без необходимых документов и разрешений. Собственность без собственника… Невозможно продать – с одной стороны и вероятность сноса по инициативе местной власти в любой момент – с другой. Есть ли выход из сложившейся ситуации?

Для того чтобы узаконить гараж, вначале нужно определиться с правовым статусом земельного участка, на котором данное строение находится.

Вариант первый – земельный участок находится в собственности лица либо в пользовании на праве аренды. При этом если гараж возведен на земле садового либо дачного товарищества, то оформить его можно в качестве вспомогательной постройки.

Главное условие – наличие документов, подтверждающих вышеназванные права на земельный участок. В таком случае достаточно пройти процедуру оформления нескольких документов (заказать технический паспорт и кадастровый план, заполнить декларацию).

Возможен вариант, когда документы на право аренды (собственности) отсутствуют, но получить их возможно. Тогда начинать процедуру следует со сбора документов, необходимых для подтверждения статуса собственника земельного участка. Процесс этот более долгий и кропотливый, но возможен в реализации.

Таким образом оформить свое право на гараж в административном порядке возможно при наличии следующих условий:

строение соответствует всем необходимым нормам;

у владельца имеется в наличии техническая документация на строение;

присутствует возможность подтвердить свое право на земельный участок.

Сложнее будет легализовать гараж, возведенный на земельном участке, занятом без наличия необходимых документов. В данном случае законодатель приравнивает такое строение к самовольным постройкам и распространяет на него нормы ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, указывая, что самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

Разрешить ситуацию в таком случае возможно, обратившись с иском в суд. Для удовлетворения иска необходимо наличие следующих условий:

соответствие постройки всем требованиям строительных, пожарных и иных норм и правил;

отсутствие нарушений прав и охраняемых законом интересов других лиц, отсутствие угрозы жизни и здоровью окружающих лиц;

подтверждение факта, что лицом предпринимались меры для легализации самовольно возведенной постройки.

Для обоснования поданного иска необходимо использовать положения совместного пленума Верховного и Высшего Арбитражного судов РФ N10/22 от 29.04.2010г., в котором дана оценка искам о признании права собственности на самовольную постройку. В документе подчеркивается, что отсутствие разрешения на строительство не может быть основанием для отказа в признании права собственности. При этом, если единственным признаком самовольной постройки является отсутствие разрешения на строительство или акта ввода в эксплуатацию, то возможность признания права на строение существует, при условии, что строение не нарушает строительные нормы и не угрожает жизни окружающих.

Важно отметить еще один момент – длительность открытого владения и пользования строением. Приобретательная давность как основание для возникновения права собственности также предусмотрена Гражданским Кодексом РФ. Согласно ст. 234 ГК РФ лицо не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет приобретает право собственности на это имущество.

Процедура искового производства требует квалифицированной помощи юриста, поскольку в каждом конкретном случае имеются свои нюансы. В качестве необходимых доказательств необходимо будет также сделать независимую строительно-техническую экспертизу гаража. Имея на руках решение суда, нужно закончить процедуру по оформлению гаража, зарегистрировав свое право собственности в уполномоченных государственных органах.

Если ваша проблема требует профессиональной помощи опытного специалиста, советуем вам обращаться в юридическую компанию Севастополя, квалифицированные специалисты которой многие годы работают с подобными категориями дел.