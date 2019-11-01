Как севастопольцы будут получать пенсию в праздничные и выходные дни ноября

1 ноября 2019     21
Как севастопольцы будут получать пенсию в праздничные и выходные дни ноября

В связи с выходными и праздничными днями 2-4 ноября финансирование банков на выплату пенсий будет произведено 5 ноября. Для получателей пенсий через банки с датой выплаты 12 и 23 числа денежные средства поступят на их счета 12 и 22 числа соответственно.

Пенсии на почте будут выплачиваться в соответствии с графиком.

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Пятница, 1 ноября 2019 г. 67

Источник: Портал Информер

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