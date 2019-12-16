Как севастопольцы лестницу себе построили

Далеко не все севастопольцы знают и бывали в этом тихом, удаленном от цивилизации месте. Четыре многоэтажных дома по улице Георгиевская балка были построены в 1937 году для работников Севастопольской ГРЭС, которая стала первым крупным источником электричества на Крымском полуострове.

На улице Георгиевская балка, входящей в состав Инкерманского муниципалитета, ближайшая инфраструктура – детский сад № 132, школа № 50, аптека, продуктовые магазины и остановка общественного транспорта – находятся на улице Генерала Жидилова.Жители вышеуказанных домов ежедневно стоят перед выбором: преодолеть пешком расстояние 6 км до ближайшей остановки общественного транспорта на улице Яблочкова или, сократив путь, идти в магазин, школу и детский сад по крутой, каменистой тропе, заросшей кустарником.

В рамках представленного на конкурс уникального проекта жители, объединившиеся в ТОС «Георгиевская балка», запланировали обустройство лестницы к благам цивилизации по кратчайшему пути. Сумма предоставленного по результатам конкурса гранта – около 3 миллионов рублей, жители в качестве софинансирования внесли 30 тысяч рублей.15 декабря состоялось торжественное открытие долгожданной лестницы, в котором приняли участие заместитель директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Александр Романцов, сотрудники департамента, руководитель ТОС «Георгиевская балка» Дина Козлова и счастливые местные жители.







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 1878

Источник: Портал Информер