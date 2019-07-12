Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО)

12 июля 2019     6
Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО)

 

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В документе отмечается:

«В связи с заявлением губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Севастополя Овсянникова Д.В, по собственному желанию.
2. Назначить Развожаева Михаила Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора города Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
Экс-губернатор, прощаясь с Севастополем, сказал следующее: «Завершен этап напряженного труда, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и мной приняты соответствующие решения. Благодарю всех севастопольцев, которые поддерживали меня на протяжении всех предыдущих лет, всех коллег за их кропотливую, упорную работу во благо города-героя Севастополя. За три года удалось сделать многое для развития города, повышения качества и комфорта жизни в нем».

Тем временем журналисты «ИНФОРМЕРа» решили узнать, что думают севастопольцы об отставке Дмитрия Овсянникова. 

Источник: Портал Информер

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