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Тем временем журналисты «ИНФОРМЕРа» решили узнать, что думают севастопольцы об отставке Дмитрия Овсянникова.

1. Принять отставку губернатора Севастополя Овсянникова Д.В, по собственному желанию.2. Назначитьгубернатора города Севастополя до вступления в должность лица, избранного губернатором города Севастополя.3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».

«В связи с заявлением губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:

Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО) –> В документе отмечается: «В связи с заявлением губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с …



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