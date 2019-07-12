Как севастопольцы оценивают отставку Дмитрия Овсянникова (ВИДЕО)

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В документе отмечается:
«В связи с заявлением губернатора Севастополя Овсянникова Д.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю:
2. Назначить Развожаева Михаила Владимировича
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
Тем временем журналисты «ИНФОРМЕРа» решили узнать, что думают севастопольцы об отставке Дмитрия Овсянникова.
Источник: Портал Информер
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