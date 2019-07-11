Как севастопольцы реально «любят» Чалого (ВИДЕО)

Ещё в 2017 году, когда севастопольцы бурно обсуждали главный градостроительный документ, они проявили своё истинное отношение к пока ещё депутату А.Чалому, который вновь рвётся к власти.

Предлагаем читателям вспомнить, что творилось при обсуждении Генерального плана два года назад.

В то время Чалый набрался смелости и признался, что имеет отношение к разработке документа.

“Я имею достаточно прямое отношение к тому событию, которое сегодня происходит. Я был инициатором деятельности трехлетней давности. Благодаря этой деятельности, которая финансировалась не за государственные средства, были привлечены к разработке упомянутых технических заданий три команды и проведён соответствующий конкурс. Я рад, что образовались профессиональные коллективы, хорошо знающие Севастополь и положившие его на цифры.

Отчасти имею отношение к тому документу, который сегодня появляется, поэтому если у кого есть желание побросать помидоры – можете попробовать и меня в качестве мишени использовать. Правда, не могу гарантировать, что в ответ тоже что-нибудь не прилетит”, – отмечал в ходе пресс-конференции в правительстве Севастополя инициатор Генплана Чалый и рассказывал “об очень интересной стадии, любопытной, в которой город никогда не бывал”.

По его словам, населению предлагается принять участие в определении будущей судьбы: “Мы отдаем сложный и профессиональный документ на суд общественности – это нормально. Но общественность тоже немного должна над собой приподняться и понять, что, собственно, ей даётся”.

[embedded content] Трудно придумать в сложившейся ситуации жест более глупый и безответственный, учитывая тот факт, что соратники Алексея Михайловича уже довели людей до предела. Ещё в 2017 году севастопольцы предлагали бывшему “народному мэру” и его команде показать пример отречения от собственных активов, а разработчикам градостроительного документа советовали убираться восвояси.

Например, севастополец Сергей Бинали отмечал, что “никто из нас не намерен платить за бракованную вещь (про антинародный Генплан Чалого). Средства на оплату услуг проектной организации были взяты из федерального бюджета, то есть из кармана страны, и должны быть возвращены!”

Общественница Ольга Дронова говорила: “Мое глубокое убеждение, что, действительно, за разработкой Генплана именно в этой редакции стоит Алексей Михайлович Чалый, и он, естественно, заинтересован в том, чтобы этот генплан, так как это его “детище”, которое он начал лоббировать еще при старом губернаторе, был принят”.

“Говорю о Чалом. Накануне слушаний он решил сбросить все маски и признался в авторстве этого генплана, сообщив всем нам, жителям Севастополя, что если кто начнет бросать в него помидоры, то в ответ “тоже чего-нибудь прилетит”. Это необычайное хамство в адрес севастопольцев пусть останется на совести человека. Но ответить за провальный генплан он должен. Самое очевидное — необходимо расследование, на каком основании велась вся эта кулуарная работа над генпланом”, – подчёркивал депутат Госсовета Республики Крым, а ныне вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

И если соратница Чалого депутат Щербакова что-то там проблеяла о принятии Генплана, жительница Севастополя на общественных слушаниях сказала: “Давайте будем по-честному говорить севастопольцам. Севастопольцы на сегодняшний день первые отстояли Крым для России. У нашего родного президента Владимира Путина на следующий год будут выборы. Что вы для него делаете? Как вам не стыдно?”

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Напомним, что “верная чалистка” Щербакова, которая сегодня хочет удержаться в депутатском кресле, в 2017 году настаивала, что без принятия “антинародного” Генплана в городе не могут строиться больницы и дороги, а также блистала “умом” на слушаниях.

“Если сейчас по любым причинам отменяется принятие Генплана, то еще несколько лет, как минимум три-четыре года сохранится возможность застраивать город. Это первое. Сейчас крайне сложная ситуация у вас в связи с тем, что нет возможности зарегистрировать ваши участки. Если мы сейчас не принимаем Генплан, то дальше ситуация … Хорошо, каким образом будут строиться больницы и новые дороги, каким образом? Посмотрите сейчас новые больницы и новые дороги построить невозможно”, – вещала Щербакова, так и ничего полезного не сделавшая для Севастополя за пять лет.

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Севастопольцы, задумайтесь, нужен ли вам Чалый и его команда в новом парламенте? 8 сентября сделайте правильный выбор и не позволяйте “свитерастам” вновь издеваться над местным населением и городом федерального значения Севастополь! Пора заявить “Хватит” и поставить галочку на выборах в Законодательное собрание напротив фамилий достойных людей, которые будут действительно любить город и развивать регион в тандеме с правительством!