Как севастопольцы хотят обустроить Большую Морскую

Севастопольские общественники обратились к городскому правительству и проектантам реконструкции улицы Большая Морская со своей идеей озеленения. Когда-то здесь росли акации, их сменили орехи. Городские экологи и дендрологи разработали свой вариант “зеленой улицы”.

“Лет 35-40 назад с Большой Морской убрали акации и заменили их орехами. Орех в нашей местности не приживается, все деревья сейчас стоят запущенные, в угнетенном состоянии. Кроме этого, плодоносящие растения вообще не стоит высаживать на улицах с плотным трафиком – плоды впитывают всю таблицу Менделеева, там полно ртути и свинца. А потом их рвет детвора или, мягко говоря, асоциальные элементы и продают эту отраву на рынках уже за деньги”, – рассказал соучредитель севастопольского общества охраны природы, прав человека и исторического наследия Валентин Шестак.

По его словам, озеленение при реконструкции Большой Морской также должно вписаться в исторический контекст. Общественники предложили московскому архитектурному бюро “Wow-Hous” взять за основу аризонский голубой колоновидный кипарис и голубую ель.

По мнению Александра Максимова, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории лесоведения Никитского ботанического сада, эти хвойные виды приживутся на Большой Морской как нельзя лучше.

Местные дендрологи предлагают соединить двумя параллельными шеренгами из стройных кипарисов площади Лазарева и Ушакова. Такая дендрологическая строгость будет напоминать своей лаконичной формой ряды военных моряков.

Что касается газонов, то региональное ботаническое сообщество видит на них розмарины, лавандины и стелющийся можжевельник. Эти виды имеют хорошую репутацию в Севастополе. В качестве «вишенки на торте» дендрологи предлагают перенять флористический опыт с проспекта Нахимова. Там, в свое время, Анатолий Гаевский на свой страх и риск высадил магнолии. Несмотря на возгласы критиканов, Гаевский привез и рассадил морозостойкий вид магнолии, которая цветет по сей день и стала точкой притяжения для любителей селфи.

Как рассказал Валентин Шестак, главный архитектор столичного бюро Олег Шапиро охотно принимает и изучает предложения севастопольских экспертов. Местные специалисты уверяют, что их мнение учитывается, обратная связь налажена под патронатом врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, что средства на реконструкцию одной из главных улиц Севастополя выделило правительство Москвы. Это целевые средства, которые нельзя потратить по иному назначению. После внесения всех пожеланий севастопольцев и корректировки проекта, после утверждения состава наблюдательного совета будет принят финальный вариант. Именно по нему будут проводиться все работы по реконструкции и благоустройству.

Полностью обновить Большую Морскую обещают к концу апреля, до Дня Победы.

Источник: Портал Информер