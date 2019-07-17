Как Севастополь отметит День военно-морского флота

17 июля 2019     22
Как Севастополь отметит День военно-морского флота

В этом году Севастополь отметит День военно-морского флота 28 июля.

Проект программы празднования опубликовали «Вести – Севастополь».

08:30 — площадь Нахимова — возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

08:45 — торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота

9:00 — акватория Севастопольской бухты — парад кораблей:
– разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника;
– развертывание подводной лодки в район боевых действий
– авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием;
– поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота;
– завоевание господства в районе высадки;
– артиллерийский бой с надводными кораблями противника;
– авиационная огневая подготовка высадки десанта;
– пролет воздушного пункта управления командира сил высадки;
– огневое подавление противодесантной обороны противника;
– бой за высадку морского десанта;
– авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу;
– захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале;
– освобождение захваченного террористами судна;
– фонтаны на воде — вальс буксиров;
– групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

12:00 – площадь Нахимова — выставка вооружений и военной техники;
14:00 – Севастопольский морской порт — свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота;
19:00 — площадь Нахимова — гала-концерт;
22:00 — артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.
В музее Черноморского флота и Военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) – день открытых дверей.

Источник: Портал Информер

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