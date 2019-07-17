Как Севастополь отметит День военно-морского флота

В этом году Севастополь отметит День военно-морского флота 28 июля.

Проект программы празднования опубликовали «Вести – Севастополь».

08:30 — площадь Нахимова — возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.

08:45 — торжественный подъем Государственного, Военно-морского флага России и флагов расцвечивания на кораблях флота

9:00 — акватория Севастопольской бухты — парад кораблей:

– разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника;

– развертывание подводной лодки в район боевых действий

– авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием;

– поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота;

– завоевание господства в районе высадки;

– артиллерийский бой с надводными кораблями противника;

– авиационная огневая подготовка высадки десанта;

– пролет воздушного пункта управления командира сил высадки;

– огневое подавление противодесантной обороны противника;

– бой за высадку морского десанта;

– авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу;

– захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале;

– освобождение захваченного террористами судна;

– фонтаны на воде — вальс буксиров;

– групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.