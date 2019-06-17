Как сенатор Ольга Тимофеева в депутаты собралась

16 июня 2019     27
Как сенатор Ольга Тимофеева в депутаты собралась

 Несколько дней назад СМИ, аффилированные с Алексеем Чалым, сообщили сногсшибательную новость: верный друг и соратник вышеупомянутого бизнесмена Ольга Тимофеева покинула партию “Единая Россия” и возглавила избирательный список партии “Родина” на выборах в Заксобрание Севастополя.


                                                                                        Если кто не знает – сенатор от Севастополя

                                                                                                                    Ольга Тимофеева

“То, что на протяжении последних лет происходило на уровне регионального отделения “Единой России”, мне не нравилось. Я многократно давала оценку состоянию партийного строительства. И, понимая, что с той командой, которая сейчас на платформе “Единой России” собралась, мне, скажем мягко, не интересно вместе продвигаться в Законодательное собрание, я для себя определила вот такой путь”, – поведала удивленной публике Ольга Тимофеева.
Зададим простой вопрос: а что за команда собралась на платформе “Единой России”? Практически половина представителей этой команды – люди Чалого.Почему же Тимофеевой стало неуютно с той самой командой, с которой ее связывает столько хорошего? А все дело в том, что именно эта команда, которая и выдвинула ее в Совет Федерации, решила заменить ее на другого представителя – Екатерину Алтабаеву

                                                                                                          Екатерина Алтабаева

Известно это стало еще в январе, а вот теперь и весьма уважаемые федеральные издания об этом пишут. 

“По сведениям некоторых источников, сенатор от законодательного собрания Севастополя Ольга Тимофеева может лишиться кресла в Совете Федерации уже в сентябре этого года”, – говорится в статье “Федпресс”.
Понятное дело, что такой удар от своих уже бывших друзей Тимофеева перенести не смогла и сразу же поняла, что с ними ей больше не по пути. Тем более, когда ее не включили в список “Единой России”, что стало еще одним ударом от бывших соратников по борьбе.Вот и пришлось Тимофеевой прибиться к унылой и маргинальной партии под громким названием “Родина”.  О перспективах оной политической силы мы уже писали ранее в нашей статье.

Напомним только одну цитату из материала: “дело все в том, что, согласно социологическому опросу, проведенному в Севастополе по заказу федерального центра в середине мая, уровень поддержки севастопольской организации «Родина» составляет ни много, ни мало, аж целых 0,7%!“.
Да, с такими рейтингами не спасет ни Донец, ни активно поддерживающий этот унылый проект бизнесмен Олег Николаев.Вот и заезжие политологи сей странной конструкции удивляются. 

“Для меня очень странный проект. Набор персонажей, как по мне, нелогичен. Со всех сторон уязвимые люди. Зачем им Процко, который имеет судебное решение о том, что оскорблял Елену Голубеву, Комелов с очень неоднозначной репутацией, Тимофеева? 

Единственное объяснение – это желание Чалого разыграть какую-то игру. Но если Чалый завел своих людей в “Единую Россию”, то зачем ему “Родина”? Кого она будет спойлерить? Не думаю, что они выиграют у коммунистов. 

Но тут еще один интересный вопрос – куда делся Олег Николаев? Если он будет выдвигаться, то “Родина” – спойлер против партии Николаева”, – заявил “Федпресс” политтехнолог Эдуард Журавлев.

Объясняем недогадливому политтехнологу. Партия Николаева – это и есть “Родина”. Оный проект Николаев и пытался всучить Чалому, но тот предпочел “Единую Россию”.
Соответственно, “Родина” Чалому не нужна. Да и кому нужна политическая сила, рейтинг который находится на грани статистической погрешности?Что до Николаева, то, как и писал “ИНФОРМЕР”, занят Николаев своими делами в славном городе Петербург. Интерес к Севастополю, в силу активности правоохранительных органов к своим друзьям-партнерам, он полностью потерял. В сложившейся ситуации, как говорит известная пословица, – не до жиру.

Что до сенатора Тимофеевой, то все-таки ей не стоит так уж обижаться на своих бывших друзей. Пенсию заработала, Москву повидала, в зале Федерации – посидела.

И на том, как говорится, большое спасибо.

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Источник: Портал Информер

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