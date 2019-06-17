Как сенатор Ольга Тимофеева в депутаты собралась

Если кто не знает – сенатор от Севастополя
“То, что на протяжении последних лет происходило на уровне регионального отделения “Единой России”, мне не нравилось. Я многократно давала оценку состоянию партийного строительства. И, понимая, что с той командой, которая сейчас на платформе “Единой России” собралась, мне, скажем мягко, не интересно вместе продвигаться в Законодательное собрание, я для себя определила вот такой путь”, – поведала удивленной публике Ольга Тимофеева.
Зададим простой вопрос: а что за команда собралась на платформе “Единой России”? Практически половина представителей этой команды – люди Чалого.Почему же Тимофеевой стало неуютно с той самой командой, с которой ее связывает столько хорошего? А все дело в том, что именно эта команда, которая и выдвинула ее в Совет Федерации, решила заменить ее на другого представителя – Екатерину Алтабаеву.
Известно это стало еще в январе, а вот теперь и весьма уважаемые федеральные издания об этом пишут.
“По сведениям некоторых источников, сенатор от законодательного собрания Севастополя Ольга Тимофеева может лишиться кресла в Совете Федерации уже в сентябре этого года”, – говорится в статье “Федпресс”.
Понятное дело, что такой удар от своих уже бывших друзей Тимофеева перенести не смогла и сразу же поняла, что с ними ей больше не по пути. Тем более, когда ее не включили в список “Единой России”, что стало еще одним ударом от бывших соратников по борьбе.Вот и пришлось Тимофеевой прибиться к унылой и маргинальной партии под громким названием “Родина”. О перспективах оной политической силы мы уже писали ранее в нашей статье.
Да, с такими рейтингами не спасет ни Донец, ни активно поддерживающий этот унылый проект бизнесмен Олег Николаев.Вот и заезжие политологи сей странной конструкции удивляются.
“Для меня очень странный проект. Набор персонажей, как по мне, нелогичен. Со всех сторон уязвимые люди. Зачем им Процко, который имеет судебное решение о том, что оскорблял Елену Голубеву, Комелов с очень неоднозначной репутацией, Тимофеева?
Единственное объяснение – это желание Чалого разыграть какую-то игру. Но если Чалый завел своих людей в “Единую Россию”, то зачем ему “Родина”? Кого она будет спойлерить? Не думаю, что они выиграют у коммунистов.
Но тут еще один интересный вопрос – куда делся Олег Николаев? Если он будет выдвигаться, то “Родина” – спойлер против партии Николаева”, – заявил “Федпресс” политтехнолог Эдуард Журавлев.
Что до сенатора Тимофеевой, то все-таки ей не стоит так уж обижаться на своих бывших друзей. Пенсию заработала, Москву повидала, в зале Федерации – посидела.
И на том, как говорится, большое спасибо.
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