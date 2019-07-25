Как слить команду Чалого и заработать

Редакция «ИНФОРМЕРа» уже писала о том, как Избирком Севастополя не пустил на выборы региональные отделения партий «Родина» и «Зеленые». Сегодня мы опубликуем статью, посвященную этой теме, в котором попытаемся рассказать о возможных причинах провала второго эшелона «команды Чалого». Этот материал составлен из рассказа одного из представителей «команды Чалого», имя которого, по понятным причинам, мы называть не будем. Зачем и почему этот человек решил рассказать о закулисных играх в окружении Чалого, мы тоже гадать не будем. По нашему предположению, с которым читатель волен не согласиться, двигало им чувство обиды и разочарования в своих вождях, а также чувство мести. А то, что мстить он умеет, мы знаем не понаслышке. Скажем так: у этого человека открывались очень большие политические перспективы, но решение Избиркома перечеркнуло их надолго, если не навсегда. По словам нашего источника, корень всех проблем, с которыми столкнулась «команда Чалого», лежит в решении пригласить заезжих политтехнологов. Вот его рассказ без всяких купюр: «Надо отметить, что когда говорят, что Чалый, человек ригидный и с трудом подается влиянию со стороны чужих людей, – это правда. Но правда, заключается и в том, что есть определенный круг людей, который знает, как и в какое время, подсказать шефу свою мысль.–> Чалый некоторое время ее обдумывает, а затем уже доводит до своего окружения, как свою собственную.

Близкий круг шефа, давно уже научился манипулировать этими особенностями Чалого и зачастую проталкивает идеи, которые губят все начинания на корню. Так было и в истории с Матросским бульваром, когда указ об отставке Овса уже лежал на столе. Но началась буча с подачи отдельных нетерпеливых дурачков и решение вопроса затянулось до июля.

Я не знаю, что двигает этими людьми, – желание срубить денег по-быстрому, или же уверенность в том, что именно эта мысль и приведет к успеху всего дела. А может и то, и другое вместе? В разных ситуациях, и мотивы бывают разные.

Я знаю, точно, кто подсунул Чалому идею пригласить на выборы Руслана Осташко. И хотя, мне известно, что этот человек нечист на руку, но обвинять его в том, что он знал всю игру от начала до конца, я не могу.

Какие бы деньги ему не посулили, но в Заксе, он бы заработал намного больше. Да и уж очень этот человек любит власть, чтобы менять ее на фантики с изображением американских дедушек.

Я думаю, что все было проще: человек, он недалекий, обмануть его проще простого, а учитывая, что еще и ручку, скорее всего, позолотили, – вот тут-то он и поплыл по полной.

Как и где его познакомили с Осташко, я не знаю. Но было это очень давно, еще до памятных событий 2014 года. Мы продвигали свои темы, и по политике, и по бизнесу, в России, и на Украине, и в других странах, и во все этом нужен был, как выражается мой старый друг из соответствующих органов, – «информационный туман».

Это когда вешают лапшу на уши, но делают это профессионально и за хорошие деньги. Рынок этих лапшеведов, в России, не очень велик. И все они завязаны на тех или иных политических персон.

Об Осташко говорили, что он, как этом модно сейчас говорить, аффилирован с Володиным или, проще говоря, входит в его обслугу.

После 2014 года, когда мы столкнулись с Меняйло, возник вопрос, как лоббировать наши интересы в центре (Москве). И вот тут-то этот человек и упомянул фамилиюОсташко.

Шеф тогда на все это никак не отреагировал. Он не любит всех этих блогеров, предпочитая работать с солидными изданиями. Но этот человек был настойчив. Он подключил кое-какие ресурсы, дал кому надо и приказал, что следует. Шеф, наконец-то, увидел Осташко в деле.

Нельзя сказать, что Осташко произвел впечатление на шефа. Скорее наоборот. Но стиль подачи материала шефу понравился. Он, после некоторых раздумий, утвердил его кандидатуру на роль главного лапшеведа. Утвердил, что называется, на нашу погибель.

На выборы Осташко привез большую компашку. Якобы это и была его команда. Но у меня сразу же возникла впечатление, что это не шестерки Осташко, а птицы куда как более высокого полета. Это чувствовалось во всем. В поведении, в речи, в отстраненности от образа жизни московских лапшеведов с их гопническим набором – женщины/мальчики, наркотики, много алкоголя и болтовни, и полное отсутствие свежих идей.

Мне все это сразу же показалось странным, но разгадать весь смысл игры, я не смог.

А эти странные люди из команды Осташко постепенно подмяли под себя всю черновую работу. Что такое черновая работа? Это бумажки, протоколы, заполнение разных форм, – тягомотина и скукотища жуткая, – а оплата низкая.

У нас ей обычно занимались девочки-секретарши и тоже без всякого удовольствия и энутузиазма. Вот эту работу и взяли на себя, эти ребята. И лихо так взяли, что все у них легко и просто получалось.

Тут бы заметить, что уж очень легко и просто, но в той суете и погоне за подписями никто на это внимания не обращал.

Только вот когда нам позвонили в штаб наши люди из Избиркома и рассказали, что из всего этого получилось…

Сначала мы думали, что это беспредел какой-то, никто не понимал, как на это Даниленко пойти смог.

Ну, поговорили с Даниленко, с другими, а они и показали все это…

Шок был, конечно же, жуткий. Ярость шефа, вообще, не описать ни словами, ни жестами. Начали разбираться, кто виноват, а все концы ведут к Осташко и его компашке.

Наехали на него, а он все валит на Избирком. Мы туда, а там, руками разводят, дескать, сами виноваты.

Понятное дело, после всего этого, начался разлад, все друг друга обвиняют, никто понять ничего не может.

И тут в обстановке этого всеобщего бедлама, раздается звонок от одного большого человека из Москвы.

Ну, говорим мы с ним по бизнес-делам, а напоследок он мне:

– А ты знаешь, что Осташко на прием к Развожаеву приходил?

– Да. По выборным делам. Ты же знаешь, какие у нас проблемы.

– Вот и как после с тобой серьезными делами заниматься? Сидишь в Севастополе и не знаешь, что у тебя под носом делается. Он место себе у него ищет. И хлебное место. Всю плешь уже в Москве всем проел, дескать, здоровье пошатнулось, хочу в город русской славы на постоянку, буду там, русский мир двигать.

Я, понятное дело, от таких слов, просто офигел. Сообщил наверх, там давай Осташко ловить. Прижали его к стенке, он опять старую пластинку завел. На едросов все валит, а что до места у Развожаева, так, дескать, он сам ему это предложил, а жить-то как-то надо. Да и здоровье, действительно пошатнулось.

Ну, это такое дело. Словом, оказались мы у пустого корыта и при пиковых интересах. А мне вот что сказал человек из правительства. Есть у меня там, хороший человек из ближнего круга врио, кореш старый с давних времен.

Дескать, дураки вы полные. Осташко бабки получил за то, чтобы вас в дерьме утопить, и на выборы не пустить. А за все про все, еще и место в правительстве получит.

Да и друг ваш, николаевский, Комелов, вас хорошо поимел. Он в этой жизни только Николаева боится, да еще одного человека. А с вас деньги получил, и за ваше снятие тоже получил.

Вот и выходит, что вы в дураках остались и без бабок, а они и с бабками, и с бабами!

Что на все это сказать? Доказать, все это понятное дело, уже нельзя. Только, если Осташко и Комелов во всем виноваты, они об этих бабках еще пожалеют. Шеф, человек очень злопамятный, и ждать умеет, когда время для удара придет.

Впрочем, я не думаю, что Развожаев даст Осташко место. Кто один раз предал, тот и второй раз сольет.

А что делать дальше, у нас об этом тоже думают. И есть кое-какие задумки, от которых многим тошно станет.

Так, что те, кто это затеял, об этом еще не раз пожалеют. Ну, да то время и жизнь покажут.