Как смогли: после «волшебного пенделя» Развожаева в Артбухте замазали дыры

20 августа 2019     20
Как смогли: после «волшебного пенделя» Развожаева в Артбухте замазали дыры

Сегодня утром департамент городского хозяйства решил отремонтировать пешеходную зону в Артбухте. Получилось так, как «лучше всего» умеют главные хозяйственники. Не нам судить — вы только полюбуйтесь.

 

«Вчера врио губернатора Севастополя Михаил  Развожаев поручил  устранить дефекты пешеходного покрытия в  Артиллерийской бухте. Сегодня организованы мероприятия по текущему ремонту, в течение нескольких дней необходимые работы будут выполнены. В связи с тем, что комплексный проект благоустройства Артбухты запланирован  в 2021 году, наша задача, до этого времени,  сохранить твердое покрытие данной территории в надлежащем состоянии», – рассказал начальник Управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин. 

Вчера на аппаратном совещании врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил привести в порядок территорию Артиллерийской бухты.

«Приведите в порядок площадь возле паромов. Чтобы люди ноги не ломали. Там ямы по колено, трещины. Также обратите внимание на территорию, где байкеры собираются. Ждём капитального ремонта, а в лохмотьях ходим», сказал Развожаев.


Вторник, 20 августа 2019 г. 1628

Источник: Портал Информер

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