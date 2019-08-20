Как смогли: после «волшебного пенделя» Развожаева в Артбухте замазали дыры

Сегодня утром департамент городского хозяйства решил отремонтировать пешеходную зону в Артбухте. Получилось так, как «лучше всего» умеют главные хозяйственники. Не нам судить — вы только полюбуйтесь.

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«Вчера врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил устранить дефекты пешеходного покрытия в Артиллерийской бухте. Сегодня организованы мероприятия по текущему ремонту, в течение нескольких дней необходимые работы будут выполнены. В связи с тем, что комплексный проект благоустройства Артбухты запланирован в 2021 году, наша задача, до этого времени, сохранить твердое покрытие данной территории в надлежащем состоянии», – рассказал начальник Управления благоустройства департамента городского хозяйства Николай Аралин.

Вчера на аппаратном совещании врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поручил привести в порядок территорию Артиллерийской бухты.





Вторник, 20 августа 2019 г. 1628

Источник: Портал Информер