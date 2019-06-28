Как строительная компания кинула севастопольцев

“ИНФОРМЕР” уже писал о строительной компании с запятнанной репутацией “Уютный дом”.

Напомним, что ООО “Уютный дом” с уставным фондом в 10 000 рублей несколько лет возглавляет гражданин Украины Подопригора К.Н.

Фирма владеет десятками земельных участков по всему городу. Назначение этих участков – индивидуальное жилищное строительство. То есть, по факту, на них можно строить лишь частные дома не выше трех этажей. На деле же застройщик уже больше трех лет возводит трех- или четырехэтажные здания со студиями, а затем распродает доли домов третьим лицам.

Чаще всего делают они это на этапе строительства, потому что оборотных средств у фирмы нет, компании нужны деньги на то, чтобы завершить ранее начатые стройки. То есть, фактически эта схема представляет из себя обыкновенную финансовую пирамиду.

Земельных участков у ООО “Уютный дом” много: ул. Щорса, 10, ул. Фадеева, 18, ул. Маячная, 27, ул. Героев Бреста, 110, ул. Аргонавтов, 54/56, Стрелецкий проезд, 39 и 45, ул. 2 Равелинная, 24. И это не весь список.

По многим объектам продажи закрываются еще до окончания строительства домов. Схема простая – люди отдают застройщику деньги на строительство, а через время получают свое жилье. Только вот эта схема работает не всегда. Так, люди, которые вложились в строительство дома по Стрелецкому проезду, 45 еще в 2017 году, до сих пор не могут въехать в свои квартиры, так как в них нет даже стен.

Деньги, в свою очередь, застройщик также не возвращает. Говорят, что от действий ООО “Уютный дом” пострадали по меньшей мере несколько десятков вкладчиков.

В настоящее время фирма имеет задолженность по исполнительным производствам на сумму 13,4 миллионов рублей.

Начиная с 2014 года люди приобретали квартиры у ООО “Уютный дом”. Компания без стеснения брала деньги и обещала готовые квартиры в многоквартирных домах, но заселиться в уютных жилые помещения севастопольцы так и не смогли.

При встрече с нотариусом выяснялось, что вкладчики не могут получить в собственность квартиры, за которые заплатили. И это потому, что фирма строила на землях индивидуальной жилой застройки, а люди могли получить только долю с целевым назначением – ИЖС.

Вот уже несколько лет сотрудники строительной компании обещают рассчитаться перед вкладчиками, но денег люди не видят.

Некоторые пострадавшие оказались в сложной ситуации. Об этом пишет севастопольское информационное издание. Например, Валентина весной 2017 года передала 800 000 рублей на срок 7 месяцев ООО “Уютный дом” на строительство дома по Стрелецкому проезду. С 2014 года контролировала то, как компания строит и сдаёт дома, а также не сталкивалась с плохими отзывами. Но её мечта жить в просторной и уютной квартире так и не осуществилась.

Женщина поняла, что связалась с мошенниками в тот момент, когда отправила в адрес правительства запрос на разъяснение о законности строительства на участке, где возводят дом с ее квартирой.

“Мне позвонил мужчина, представившийся Степаном. Просил отозвать заявление, которое по его словам, создало ему массу проблем. Когда я отказалась, он в ультимативной форме заявил: “тебе сейчас даже Господь Бог не поможет, мне такие клиенты не нужны”, а также чтобы я приехала, подписала такое заявление для Правительства, которое он мне даст, и забрала свои деньги. По его разговору, который я записала на диктофон, я поняла, что со строительством жилья, куда я вложила денежные средства, действительно не все в порядке”, – вспоминает жительница Севастополя.

Она хотела расторгнуть договор с ООО “Уютный дом” и вернуть деньги. Летом 2017 года написала заявление о возврате средств, но всё тщетно. Ей пришлось обратиться в суд с заявлением.

До настоящего времени дом по Стрелецкому проезду не сдан в эксплуатацию – в нём отсутствуют даже стены.

Ещё один из объектов ООО “Уютный дом” – многоэтажный дом по улице Аргонавтов 54/56. Его также возвели на землях индивидуальной жилой застройки, нарушив требования этажности. Жительница Севастополя, приобретая квартиру в 2016 году, не знала о проблемах с документами. Сперва внесла задаток в размере 800 000 рублей, а потом заплатила еще почти 400 000 рублей.

В 2017 году в департаменте капитального строительства сообщили, что на участке недопустимо строительство многоэтажного дома, а по закону здание должно быть снесено. Женщина поспешила в строительную компанию за денежными средствами. Несмотря на то, что она смогла получить часть средств обратно, “Уютный дом” не вернул все деньги.

Другой пострадавший потерял 2,5 миллиона рублей, отказавшись оформлять долю в доме. В 2017 году мужчина выиграл суд, но получить деньги до сих пор не может.

В настоящее время на исполнении в Ленинской районном отделе судебных приставов находятся исполнительные листы о взыскании сумм задолженности с ООО “Уютный дом” на сумму больше 13 миллионов рублей.

Для получения собственных средств пострадавшие объединяются в группы и составляют коллективные обращения. В настоящее время севастопольцы направили письма в прокуратуру, ДИЗО, МВД, Следственный комитет, ФСБ и к губернатору Севастополя.