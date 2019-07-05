Как тебе такое, «Единая Россия»?!

5 июля 2019     12
Как тебе такое, «Единая Россия»?!

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа», депутат Законодательного собрания Севастополя Борис Колесников выдвинул свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца по четвёртому одномандатному округу.

Уже начата процедура сбора подписей в его поддержку, и в штабе Колесникова уверены в том, что они смогут набрать необходимое количество подписей избирателей.

Напомним, что по данному округу кандидатом в депутаты выдвинут 2-ой секретарь горкома КПРФ Роман Кияшко.

Роман Кияшко–>

Как считает политотдел «ИНФОРМЕРа», основываясь на результатах закрытого социологического опроса, именно эти два кандидата и разыграют между собой место депутата Законодательного собрания.

Все остальные претенденты не имеют никаких шансов на победу. Это относится и кандидату от «Единой России» Владимиру Немцеву, которого активно поддерживает бизнесмен Сергей Лисейцев.

Несмотря на то, что принадлежащие Лисейцеву коммерческие объекты обклеены фотографиями Немцева, узнаваемость кандидата от «Единой России» находится на нулевом уровне, если не сказать хуже.

Команда немцев в Севастополе не нужна!–>

Впрочем, на этом этапе избирательной кампании у соперников Колесникова есть возможность задробить его кандидатуру в Избиркоме Севастополя, который уже пообещал досконально проверить все подписные листы самовыдвиженцев.

Посмотрим, пойдут ли на этот шаг политические противники Колесникова, но отметим, что даже сделав это, они не спасут уже проваленной избирательной кампании.

Источник: Портал Информер

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