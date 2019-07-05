Как тебе такое, «Единая Россия»-2

5 июля 2019     28
Как тебе такое, «Единая Россия»-2

Как только что стало известно “ИНФОРМЕРу”, депутат Законодательного собрания Ольга Хомякова выдвинула свою кандидатуру по шестому одномандатному округу в качестве самовыдвиженца. 

Как отмечают источники в избирательном штабе Хомяковой, кандидат в депутаты уверена в том, что она соберет необходимое количество подписей избирателей. 

Напомним, что по данному округу кандидатом от “Единой России” выдвинут Сергей Колбин, которого считают близким к т.н. “команде Чалого”. 

У “Единой России” начинаются проблемы

По этому же округу выдвинулся и глава севастопольской организации ЛДПР Илья Журавлев.

И если единороссы считали, что Журавлев не будет прилагать особых усилий для победы на округе (напомним, что он занимает первое место в списке ЛДПР), то теперь с выдвижением Ольги Хомяковой у “Единой России” могут возникнуть серьезные проблемы.

Источник: Портал Информер

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Как тебе такое, «Единая Россия»-2
Как тебе такое, «Единая Россия»-2

Как только что стало известно “ИНФОРМЕРу”, депутат Законодательного собрания Ольга Хомякова выдвинула свою кандидатуру по шестому одномандатному округу в качестве самовыдвиженца.  Как …



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