Как тебе такое «Единая Россия»-3?!

Как стало известно редакции “ИНФОРМЕРа” от хорошо осведомленного источника, бизнесмен Алексей Чалый, 8 июля подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в депутаты Законодательного собрания Севастополя по 8-му избирательному округу.
Хотя, политотделу “ИНФОРМЕРа” было известно о возможности выдвижения кандидатуры Чалого по одному из округов, мы не публиковали данную информацию по следующим причинам.
Во-первых, выдвижение Алексея Чалого по любом округу, однозначно полностью ломает все прежние договоренности, которые были достигнуты с Дмитрием Саблиным.
Твое лицо, когда ты узнал о выдвижении Чалого
Во-вторых, Алексей Чалый, по крайней мере, с начала этого года, Чалый декларировал свое дистанцирование от публичной политики.
Но, как оказалось, Чалый не только не намерен соблюдать какие-либо договоренности, но и намерен пойти дальше.
По нашей информации, которая стала известна нам еще в марте, Чалый намерен выдвинуть свою кандидатуру и на выборы губернатора Севастополя.
Именно, с этими планами и связаны все попытки “команды Чалого” отстранить Дмитрия Овсяннникова с поста губернатора.
Как отметил наш источник, эти планы Чалого, скрывались не только от руководства региональным отделением “Единой России”, но и от ближайшего круга своей команды, в том числе, от вице-спикера Александра Кулагина, который также выдвинулся кандидатом по 8-му округу.