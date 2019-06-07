«Как тебе такое, Илон Маск?» (ФОТО)

Потолок в спальне детского сада, расположенного в микрорайоне Тополя (город Курган), укрепили от обрушения деревянной конструкцией. Однако, родители детей считают, что подобное ноу-хау, может привести к трагедии.

«Вот такое сооружение подпирает потолок в спальне, где спят дети. Детсад микрорайона Тополя. Безопасность на высоте. Некоторые родители отказываются водить туда детей, так как опасаются за их жизнь», — пишут возмущенные родители в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях курганцы отмечают, что сооружение, подпирающее потолок, установлено около месяца назад, а 6 июня принято решение закрыть детский сад.

«Две комиссии одобрили это сооружение, в майские праздники опора рухнула на 6 кроватей!», — заявила пользователь Юлия Травникова.

В детском саду отказались прокомментировать ситуацию СМИ. В администрации Кургана заявили, что детский сад действительно закрыт из-за проблем с потолком. По плану ремонт дошкольного учреждения должен был начаться 15 июля.

«Сегодня в детский сад направлена комиссия. По результатам обследования будет принято дальнейшее решение», — заявили в пресс-службе Кургана.

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