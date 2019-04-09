Как удобно и дёшево долететь в Крым на майские праздники

Длинные майские праздники — отличный повод отправиться на отдых в Крым. Ласковое солнце, буйная зелень и теплый бриз прогревающегося моря наряду с доступными ценами и сравнительно небольшим количеством туристов делает Крым точкой притяжения для многих. Откуда в этом году можно самолетом добраться на гостеприимный полуостров, минуя стыковки и пересадки, и во сколько это обойдется – в материале РИА Новости Крым.

В период весенне-летней навигации рейсы в Симферополь выполняют 14 авиакомпаний по 55 внутрироссийским направлениям. С апреля до конца октября будут возобновлены полеты из Казани, Краснодара, Уфы, Волгограда, Омска, Перми, Ульяновска, Барнаула, Кирова и целого ряда других направлений, которые не выполнялись в зимний период. Кроме того, увеличивается количество рейсов в Екатеринбург, Воронеж, Сургут, Калугу, Ханты-Мансийск, Пензу, Новый Уренгой, Салехард, Саратов, Тамбов и Липецк. Несколько регионов, по словам гендиректора ООО “Международный аэропорт “Симферополь” Евгения Плаксина, впервые соединятся воздушным сообщением с черноморским полуостровом.

“Пятый год подряд маршрутная сеть аэропорта в весенне-летний период подтверждает количеством открытых авиамаршрутов, что Крым является востребованным направлением. В этом году впервые в Симферополь открываются рейсы из Мордовии, Карелии, Калмыкии и Брянской области. Нам важно, что жители регионов России получают возможность прилететь на наш полуостров без пересадок с максимальным комфортом”, — сообщил он.

Однако в конце апреля и начале мая список регионов, откуда можно добраться в Крым без пересадок, гораздо меньше. Десятки направлений открываются только ближе к курортному сезону, в середине мая или же вовсе в июне. Поэтому основными пересадочными транспортными узлами для жителей отдаленных городов станут Москва и Санкт-Петербург.



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