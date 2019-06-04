Как украинцы ездят в Крым?

На днях министр курортов и туризма РФ Вадим Волченко на пресс-конференции в Севастополе рассказал, что с начала 2019 года в Крыму уже отдохнули свыше 1 миллиона туристов, а в прошлом году полуостров принял свыше 6,8 млн туристов, что почти на треть больше показателей 2017 года.

По словам чиновника, свыше миллиона туристов – граждане Украины.

Но с украинской стороны в Государственной пограничной службе такие данные опровергают и уверяют – российская статистика завышена в несколько раз, а пассажиропоток с украинской стороны с каждым годом уменьшается.

Так или иначе, но украинцы продолжают ездить в Крым – кто-то к родственникам, кто-то по делам, а кто-то и на отдых.

Напомним, что с декабря 2014 года Украина приняла решение прекратить транспортное сообщение с Крымом. С того момента на полуостров не ходят поезда, не летают самолеты, а автобусы могут довезти только до границы.

Впрочем, уехать в Крым не составляет труда. На центральном железнодорожном вокзале в Киеве куча вывесок и объявлений о пассажирских перевозках на полуостров. Кишит ими и интернет.

Весной 2019 года средняя стоимость поездки от Киева до Симферополя колебалась в пределах 600-800 гривен. Но уже к концу мая цена возросла до 1000 гривен. Перевозчики утверждают – в связи с активным спросом.

Транспорт ходит и из многих других крупных городов Украины – Запорожья, Днепра, Одессы, даже из областных центров Западной Украины. Правда, чем дальше от Крыма, тем больше варьируется цена.

Сами перевозчики отмечают, что с каждым годом все больше желающих отправиться в Крым, то есть пассажиропоток растет. В прошлом году на маршруте было 10 рейсов, в этом уже 12.

Все перевозчики утверждают, что пока пересадок на границе нет. На границе пассажиры выходят из транспорта, идут несколько сотен метров пешком и садятся в тот же автомобиль, который проходит таможню.

Маршрутные такси и частные автомобили на российской границе обыскиваются тщательно – с собаками, фонариками и зеркалами. Таможенники проверяют содержимое всех сумок. Водителям придется помучиться с таможенной декларацией на транспортное средство.

В общей сложности пересечение обеих границ без учета очереди занимает около полутора часов, но сколько времени вы проведете в очереди, неизвестно никому.

Поскольку поездка в Крым для граждан Украины без разрешения считается административным правонарушением, перевозчики, диспетчеры и водители не спрашивают клиентов о причинах поездок в Крым.

Для пересечения границы гражданину Украины достаточно внутреннего украинского паспорта. А вот с детьми целая морока.

Среди самых популярных мест отдыха украинцев – это Южный берег, Евпатория и Севастополь. У многих в Крыму остались друзья и родственники, некоторые едут отдыхать на полуостров по привычке. Можно констатировать, что желание искупаться, повидать родственников, попить вина и “потусить” берут верх в умах простых украинцев.

Если ехать с ребенком – нужно обязательно иметь загранпаспорт с вписанным туда ребенком, или же у самого ребенка должен быть загранпаспорт или же свидетельство о рождении. Плюс нотариальная доверенность от второго родителя, что он не имеет ничего против выезда ребенка из страны.

Согласно действующему законодательству РФ, все граждане Украины, пересекающие границу, заполняют миграционную карту. Бланк можно получить на пункте пропуска, хотя часто их дают водители. Въезд в Крым без карты невозможен. Все данные, указанные в миграционной карте, должны быть достоверными, ведь миграционная служба может проверить соответствие заявленных целей их действительности.

После окончания срока пребывания или при выезде за территорию страны миграционная карта теряет свою силу. Если период пребывания более 90 дней, то российский закон обязывает получить временную регистрацию.

В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда и выезда из полуострова – “Каланчак”, “Чонгар” и “Чаплинка”. Это, так называемая, официальная граница.

Перевозчики предупреждают пассажиров – при пересечении границы таможня ставит штамп в паспорте, а вот на выезде возможны проблемы. На украинской границе могут составить протокол о нарушении пересечения границы или запрет на въезд.

Впрочем, если организованный проезд в автобусе не по карману или не слишком удобен – можно попробовать и другие варианты. Например, на собственном автомобиле. Однако, здесь автолюбителям не позавидуешь.

Дорога из Киева в Крым займет 10 часов до границы, затем нужно как минимум выстоять в очереди на границе 5-6 часов, и еще потратить 2-3 часа, чтобы добраться в место назначения в самом Крыму.

Бывалые автолюбители подсчитали, что такая дорога занимает около 20 часов. Да еще и нужна страховка. Ее можно купить прямо в Чонгаре.

Ранее крымские власти запретили ездить по полуострову крымским машинам с украинской регистрацией. Но на деле – автомобилистов пропускают спокойно в обе стороны через три пункта пропуска – Чонгар (через Новоалексеевку), Каланчак (через Херсон) и Чаплинку.

Украинцам можно и самостоятельно добраться в Херсонскую область на поезде. Несмотря на отсутствие прямого железнодорожного сообщения между Киевом и Крымом, поездки поездом остаются наиболее популярными среди туристов.

Например, из Киева добраться в Новоалексеевку. Стоимость билета-купе до Новоалексеевки колеблется от 460 до 550 грн., плацкарт — 190 грн. Затем придется преодолеть еще 30 километров до КПВВ Чонгар – автобусом или на такси. После прохождения таможенного контроля необходимо пройти пешком несколько километров по буферной зоне до ближайшей автобусной остановки.

А можно из Киева добраться до Херсона, а оттуда уже до КПП Каланчак. Цены на железнодорожные билеты примерно такие же. Но от Херсона до КПП – около 100 километров. Впрочем, в Херсоне, Новоалексеевке и других городках такие поездки – довольно налаженный бизнес.

Маршрутки ходят регулярно.

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