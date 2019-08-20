Как украинцы устраиваются в России. Как живут, кем работают и сколько зарабатывают

20 августа 2019     23
Как украинцы устраиваются в России

Граждане Украины продолжают активно уезжать на заработки в другие страны. Согласно данным последних социологических опросов, около 40% жителей Украины готовы отправиться за границу, чтобы там устроиться на работу.

Молодые поколения чаще выбирают для миграции Европу, а вот украинцы старшего возраста, как правило, переезжают в Россию.

Эта тенденция связана с тем, что более взрослые граждане Украины плохо знают английский и другие иностранные языки. В то же время в РФ для них нет ни языкового, ни культурного барьера.

На сегодняшний день в России официально трудоустроены уже 3 миллиона украинцев.

В основном, в Россию переезжают те украинцы, у которых есть только средне-специальное образование. Они в первую очередь востребованы в сфере строительства и устраиваются на такие должности, как штукатуры, маляры, крановщики, каменщики, электрики, сантехники и прочие.

Некоторые уезжают в северные российские регионы, например, в Якутию, Ямало-Ненецкий АО или на Сахалин, если их берут на работу в нефтегазовый сектор.

Оклады на таких должностях, как правило, хорошие, однако и работа более тяжелая, чем в том же строительстве.

Зарплата выходцев с Украины в России довольно сильно варьируется. Так, строители или работники сферы обслуживания в среднем зарабатывают около 30-40 тысяч рублей в месяц, если они живут в крупном городе и у них есть хотя бы минимальный опыт.

В свою очередь более опытные работники ручного труда могут получать уже около 40-55 тысяч рублей. При этом примерно такую же сумму получают и специалисты, имеющие высшее образование. Больше всего получаю украинцы, задействованные в РФ в нефтегазовой сфере — они зарабатывают от 55 до 120 тысяч в месяц.

Главной проблемой для украинских граждан, которые хотят устроиться на работу в России, становится получение специального патента, для оформления которого им необходимо иметь регистрацию.

В остальном адаптация украинцев к России и новой рабочей среде проходит практически незаметно.


Вторник, 20 августа 2019 г. 45

Источник: Портал Информер

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