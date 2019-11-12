Как уничтожает «профессор» Чалый Матросский бульвар в Севастополе (ФОТО)

Это стало возможным благодаря мировому соглашению между БФ «35-ая береговая батарея» и правительством Севастополя в Арбитражном суде.

Напомним нашим читателям, что в соответствии с приказом Министерства культуры РФ №2 от 11 января 2016 года, город Севастополь включен в перечень исторических поселений федерального значения. Этот статус определяет особый режим согласования и проведения работ в границах исторического поселения, который гарантируется государством.

Учитывая то, что на Матросском бульваре расположены три объекта культурного наследия (ОКН) – на этой территории возможна только реставрация, а у подрядчика должна быть обязательно лицензия на проведение реставрационных работ.

Объектами культурного наследия являются памятник А.И. Казарскому (памятник бригу «Меркурий»), памятник в честь 100-летия изобретения радио и мемориальная доска на месте, где находился перевязочный пункт хирурга Н.И. Пирогова.

Утверждение представителей благотворительного фонда «35-я береговая батарея» о необязательном согласовании работ опровергается положениями того же приказа Минкульта.

Согласно документу, государственной охране подлежат:

Матросский бульвар – трассировка, размеры, исторические линии застройки улично-дорожной сети (в соответствии с п.2.1.1. пп.21);

Матросский бульвар – линейно-ярусная конфигурация планировки, система градостроительных узлов ансамблей, площадей (п.2.1.2. пп.7).

Говоря простым языком, на Матросском бульваре даже лопату в землю воткнуть нельзя без согласования, а не то чтобы проводить масштабные земляные работы с помощью экскаватора.

Как следует из открытых источников, ООО «АКРА» зарегистрирована по адресу: г. Краснодар, ул. Ленина, д. 65. Фирма не имеет опыта участия в госзакупках, а также лицензии на проведение реставрационных работ. Уставной фонд фирмы составляет 10 тысяч рублей.

Согласно п. 1.2 договора между ГБУ «Парки и скверы», представляющим правительство Севастополя и БФ «35-я береговая батарея», работы должны проводиться в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью договора.

Организатор работ («35-я ББ») гарантировал прохождение экспертизы и получение разрешений на строительство до 25.12.2017 года, то есть до начала строительных работ.

С момента публикации нашего предыдущего материала прошло уже полтора месяца, однако, по нашим данным, за это время, ни ООО «АКРА», ни БФ «35-ая береговая батарея», так и не предоставили ни проектной документации, и, соответственно, не получили экспертизы в ГАУ «Госэкспертиза Севастополя».

Как нам стало известно от своих источников, лишь на прошлой неделе в Архитектурно-художественном совете прошло очередное обсуждение концепции реконструкции Матросского бульвара. Таким образом, БФ «35-ая береговая батарея» необходимо, во-первых, получить одобрение концепции, во-вторых, предоставить проектную документацию и, в-третьих, провести экспертизу проекта.

Между тем, фотографии нашего корреспондента свидетельствуют о том, на Матросском бульваре уже вовсю ведутся строительные работы.

Как видно, строители, в ходе проведения т.н. «реконструкции», на самом деле ведут капитальное строительство, в ходе которого уничтожается исторический облик Матросского бульвара.

Для примера приведем следующий факт. ООО «Акра» получило разрешение на вырубку более 600 деревьев, в число которых входят и краснокнижные. Нам известно, никаких заключений экологической экспертизы фирмой предоставлено не было.

Заметим, что депутат Горелов, представитель партии «Зеленые» в Заксобрании, и личность, тесно связанная с бизнесменом Алексеем Чалым, никак не прореагировал на происходящее безобразие и беззаконие на Матросском бульваре.

Большой любитель краснокнижной фисташки, Горелов в упор не видит уничтожение более 600 деревьев в центре города. Но удивительного в этом ничего нет. Кто же будет кусать руку, которая тебе кормит.

Между тем, на Матросском бульваре творятся и другие безобразия. Так, согласно вышеупомянутому приказу Минкульту, в ходе проведения реставрационных работ запрещено менять трассировку общественного пространства.

Однако, как это видно на фото, в ходе незаконных строительных работ, трассировка изменена с параллельной на диагональную.

Примечательно и то, что творящийся на Матросском бульваре беспредел упорно не замечают ни правительство Севастополя, ни правоохранительные органы. И опять же подчеркнем, что дело происходит вовсе не за тридевять земель, а в историческом центре Севастополя.

Таким образом, можно с полной ответственностью сказать, что бизнесмен Алексей Чалый стал фактически неприкасаемой фигурой в Севастополе и может творить в городе все, что он хочет.

Источник: Портал Информер