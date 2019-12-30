Как «феерично» украсили Севастополь и другие федеральные города России к Новому году (ФОТО)

30 декабря 2019     21
Как «феерично» украсили Севастополь и другие федеральные города России к Новому году (ФОТО)

Севастополь уже  готов к празднованию Нового года. Центральное городское кольцо, площадь Нахимова и Лазарева, Приморский бульвар украшены разноцветной иллюминацией. На площади Нахимова установлена главная елка города. Как выглядит праздничный Севастополь –  вы можете посмотреть на фотографиях наших корреспондентов.

А как выглядит иллюминация в других городах России? Мы решили сравнить Севастополь, город федерального значения, с теми регионами, которые имеют аналогичный статус — Москвой и Санкт-Петербургом.

В Москве в этом году только на иллюминацию потратили 561 миллион рублей. Что из этого получилось, вы можете посмотреть на фото.

На ночное освещение Санкт-Петербурга потрачено меньше, чем в Москве —  337 млн рублей. Но получилось ничуть не хуже, чем в столице.

Отметим, что на фоне двух столиц Севастополь выглядит, мягко говоря, убого. Вот и выходит, что, хотя наш город и претендует на статус южной столицы России, но до настоящих столиц ему еще далековато.

И это неудивительно… Недаром говорят в народе: по одежке протягивай и ножки.



Понедельник, 30 декабря 2019 г. 78

Источник: Портал Информер

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