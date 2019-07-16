Как Чалый стал «полукоммунистом» или кто стоит за «Коммунистами России»?

Взаявлении об отказе выдвигать свою кандидатуру на выборы в Заксобрание Севастополя по 8-му округу Алексей Чалый сделал ряд громких и грязных заявлений в адрес своих политических оппонентов.

В частности, человек, претендующий на то, что только он является выразителем мнения всех севастопольцев, сказал:

«Ну, и конечно, я не могу обойти стороной одного из торпедистов-неудачников Русской весны, лидера севастопольского отделения КПРФ г-на Пархоменко, неизменного участника постановочных провокаций правительства Овсянникова. Достаточно только вспомнить историю с ветеранскими выплатами к 9 мая. Вчера из интервью Василия Михайловича я с удивлением узнал, что коммунисты собирались, избравшись в новое ЗАКС, голосовать за отставку губернатора. Только озарение это снизошло на Василия Михайловича почему-то после 11 июля».

В этом заявлении прекрасно все. От навешивания ярлыков в духе печально известного 37-го года, до прямой клеветы, исходящей из уст маленького озлобленного человека.

По словам Чалого, об отставке Овсянникова коммунисты заговорили только после 11 июля 2019 года.

Это фото, еще одно доказательство лжи “народного мэра”–>

Ну, какой человек в здравом уме, да еще и разбирающийся в политике, всерьез воспримет обвинения Пархоменко в том, что он является «торпедистом-неудачником Русской весны»?

Василий Пархоменко вместе со своими партийными товарищами активно участвовал в событиях Русской весны, оказывал всю необходимую помощь отрядам самообороны и делал многое из того, что еще долгое время останется за кадрами официальной хроники.

То, что Пархоменко никогда не выпячивал своей роли в тех событиях, является доказательством его личной скромности, не в пример многим соратникам человека, который продолжает называть себя «народным мэром».

Не несут никакой ответственности коммунисты Севастополя и за все, что происходило в городе последние пять лет. Большинство Заксобрания контролировалось чаловцами во главе с их вождем, именно они и виноваты в том печальном положении, в котором оказался город.

Тем самым вождем, который трусливо сбежал с поста «народного мэра», испугавшись ответственности за решение коммунальных проблем.

Тем самым вождем, который сначала выдвинул кандидатуру Сергея Меняйло в губернаторы Севастополя, а затем, сначала исподтишка, потом и в открытую лил грязь на Меняйло.

Тем самым вождем, который сделал все для того, чтобы притащить в город технократа Овсянникова, а затем, точно так же, как и с Меняйло, начал лить на него грязь.

Все это хорошо помнят те, кто интересуются политикой и знают цену так называемому «народному мэру». Но мы не будем перечислять все «достоинства» этой личности, ибо окончательную оценку она получит от суда истории.

Почему в своей очередной «прощальной» речи Чалый так злобствовал в адрес коммунистов?

А потому, и тут мы откроем очередной секрет закулисной политической жизни Севастополя, что в течение последних месяцев Чалый и его клевреты вели активные закулисные переговоры с руководством севастопольской организации КПРФ на предмет включения чаловцев в избирательный список коммунистов.

За это коммунистам и лично Пархоменко, по нашей информации, предлагались большие деньги. Более того, по словам нашего источника из избирательного штаба «Единой России», в ходе этих закулисных переговоров Чалый якобы предлагал поделить власть в городе между собой и коммунистами, опрокинув единороссов.

Вот интересно, знает ли об всем этом Дмитрий Саблин или же он продолжает витать в облаках?

Но на всех этих планах был поставлен жирный крест благодаря принципиальной позиции Василия Пархоменко, который отказался включать в список одиозных представителей «команды Чалого».

Впрочем, и об этом вряд ли знает Пархоменко, план Чалого был куда как более коварен. Прекрасно зная о принципиальности коммунистов и не надеясь на благоприятный исход переговоров, Чалый притащил в Севастополь так называемых «Коммунистов России» Максима Сурайкина.

Этот политический проект был специально создан для оттягивания голосов на выборах от КПРФ.

По нашим данным, полученным от севастопольских представителей «Коммунистов России», именно лица, аффилированные с Чалым, организовали сбор подписей в городе для выдвижения этого клона на выборах Севастополя.

И это неудивительно, ведь после смещения Овсянникова, получение полного контроля над Заксобранием, является очередной целью Чалого.

А зачем нужен контроль над городским парламентом? Да, прежде всего, для того, чтобы свергнуть очередного губернатора.

Ибо, Чалого устроит только тот губернатор, который будет полностью подконтролен только ему и будет не более чем марионеткой в руках «народного мэра».–>

На роль оной марионетки вполне подойдет Горелов или замазанная в скандалах Щербакова, или же скандальный журналист, чья интимная жизнь во всех её грязных подробностях со смаком обсасывается среди политического бомонда Севастополя. Словом любой, кто будет верно служить своему хозяину и беспрекословно исполняться все его указания.

А для чего все это делается?

Не только для удовлетворения амбиций маленького человечка, чье внезапное бегство из Голландии ещё ждет своего биографа.

Но, прежде всего, для того, чтобы завести в Севастополь крупные финансово-промышленные группы, которые давно уже нацелились на лакомые куски севастопольской земли. Именно поэтому весь гнев Чалого направлен против застройщиков, экс-чиновников и местных бизнесменов.

Не благо жителей интересует тщедушного человечка, но банальное разграбление города, доставшегося ему волей судьбы.

И всем этим грязным и отвратительным планам на сегодня противодействуют только коммунисты во главе с Василием Пархоменко и Романом Кияшко.

Вот потому злоба и желчь Чалого и прорвалась в его очередном «прощальном» выступлении. Впрочем, это хорошо, ибо все севастопольцы увидели истинное лицо псевдонародного «мэра».

Хорошо, если бы они еще поняли и его настоящие намерения.