Как Черноморский флот унизил американцев в Крыму (ВИДЕО)

Военно-морские силы США использовали для провокаций против советского флота разницу в определении границы территориальных вод. По американской методике отчет велся от каждой точки береговой линии, а в Советском Союзе от линии, соединяющей мысы заливов. Таким образом появилась та самая спорная демаркационная линия у берегов Крыма, которая и стала местом постоянных провокаций со стороны американского флота.

Так весной 1986 года крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон» с работающими радиолокационными станциями углубились в территориальные воды Советского союза. Не стерпев такого отношения командование приняло решение о вытеснении нарушителей путем навала.

Директива и понадобилась в феврале 1988 года, когда те же два корабля-провокатора снова подошли к советскому Крыму.

На перехват американских кораблей отправились сторожевые корабли «Беззаветный» и СКР-6. Первым пошел на перехват эсминца СКР, но американский корабль уклонился.

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В этот момент «Беззаветный» навалился на левый борт «Йорктауна», повредив пусковую ракетную установку.

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Как позже вспоминал бывший капитан «Беззаветного» контр-адмирал Владимир Богдашин, первый навал был достаточно легким. В результате у «американца» просто снесли трап. А вот второй был не быстрый, но точный”.

«Мы получили команду отойти и не вступать в контакт. Но у меня была сложная ситуация: „Йорктаун“ по своему водоизмещению в три раза больше „Беззаветного“, а по размерам — вдвое больше. И, когда я бил ему первый раз в левый борт, от удара носовая часть моего корабля пошла резко влево, корма, наоборот, — вправо. И мы стали сближаться кормовыми частями».

При этом на обоих кораблях находились торпеды и одно неосторожное движение могло привести к воспламенению и взрыву.

«Ничего не оставалось делать, как дать самый полный ход, повернуть резко вправо, на него, и тем самым отбросить корму в сторону. Наш нос пошел на скорости на него, мы залезли на “Йорктаун» с креном где-то 13 — 14 градусов на левый борт. Полностью снесли левую часть вертолетной площадки и дальше по борту стали крушить все подряд. А перед этим был приспущен правый якорь. От удара он вошел им в борт, пролетел пулей над их палубой, оборвал цепь и упал в море», — поделился с журналистами Владимир Богдашин.

На вопрос зачем американцы пошли на такой шаг, он ответил, что таким образом они показывали свою силу и демонстрировали, что круче них никого нет.

После выволочки американские корабли ушли из Черного моря через Босфор.

После стало известно, что командира «Йорктауна» сняли с должности, а сам крейсер несколько месяцев находился на ремонте. При этом и советских моряков власти обвинили в противоправных действиях. Однако дальше высоких кабинетов дело не пошло. На защиту моряков встал председатель КГБ Виктор Чебриков, который объяснил генеральному секретарю Михаилу Горбачеву, что советский флот поступил верно.

США никаких претензий к Советскому Союзу не предъявили и дело закончилось миром.

Напомним, практически такая же история произошла уже в 21-м веке и снова у берегов Крыма. Три военных украинских корабля: два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Сумы» и рейдовый буксир «Яны Капу» вышли из порта Одессы в сторону Керченского пролива. При этом, по данным пресс-службы ФСБ, командование судов дважды предупреждали о правилах прохода через пролив из Черного моря в Азовское. Вчастности, для прохода требовалось уведомление российской стороны. Однако никаких сообщений российское ведомстве не получало, а корабли соседней страны нарушили морскую границу.

Когда на место прибыли российские пограничники украинские суда привели свое оружие в боевую готовность. Они расчехлили артиллерийские установки, а стволы подняли на 45 градусов в сторону пограничных кораблей.

Российские пограничники выполнили предупредительную стрельбу и потребовали остановиться. После этого «Бердянск» остановился, а командир экипажа сообщил о раненых на борту и затребовал помощи. Остальные корабли задержали и отбуксировали в керченский порт. Для остановки рейдового буксира пришлось применить таран.

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В результате конфликта пострадали три человека из украинского экипажа. Все они получили необходимую медицинскую помощь. По факту нарушения границы возбудили уголовное дело.







Понедельник, 28 октября 2019 г. 89

Источник: Портал Информер