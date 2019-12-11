Как чиновники Севастополя издеваются над детьми: несладкие подарки от департамента соцзащиты (ФОТО)

Защищать детей – это не только про 1 июня. Забота о детях – это про каждый день и в особенности про новогодние, так любимые детьми, праздники.

Департамент труда с социальной защиты закупил 11 тысяч сладких подарков для севастопольских детей-сирот, инвалидов, тех детей, что растут в многодетных семьях.

И вроде бы начинание благое, ведь много детей конфеты видят только по праздникам, а мы покажем, какие конфеты достались от государства детям из социально-защищенных семей.

Все начиналось хорошо. Департамент труда и соцзащиты 25 октября 2019 года выставил конкурсную процедуру и выставил на аукцион контракт на закупку сладких новогодних подарков для определенной категории детей.

Сумма, которая определялась к освоению изначально составляла чуть более 3,5 млн. рублей. В результате ожесточенных торгов сумма закупки упала до 1,547 млн.рублей. Почти что праведная экономия бюджетных средств на детях Севастополя составила 2 млн.рублей.

Закупку выиграло предприятие ООО «Хит-Трейд Торг» из Иваново, которое проделывает этот фокус уже не в первый год, так как в заключенной договорной документации по данному контакту даже не удосужились изменить даты на актуальные.

Изначально, в конкурсной документации Департамент труда и социальной защиты определял требования к сладкому новогоднему подарку: картонная упаковка, п/э защита, вес не менее 750 грамм, состав – шоколад не менее 50% от веса подарка.

И вот настали предновогодние дни и мы получили возможность ознакомиться более детально с составом детского новогоднего подарка. В подарке мы обнаружили спецификацию или как еще назвать листок бумаги, распечатанный на принтере, говорящий родителям о составе сладкого подарка. Как оказалось, содержимое подарка было произведено 21 ноября, а уже 22 ноября упаковано по коробочкам.

Стоит заметить, что в организации ООО «Хит-Трейд Торг» по штату числиться всего 4 человека. Запаковать конфеты, произведенные разными кондитерскими фабриками (хотя были ли это фабрики, а не подпольные цеха – мы очень сомневаемся) за сутки четырем человекам в 11 тысяч коробочек и пакетиков – задача невыполнимая. Поэтому в достоверности представленной в спецификации к подарку нам пришлось засомневаться.

Но дальше – больше. Внимательно посмотрев спецификацию мы обнаружили всего 2 мини-конфеты, которые были заявлены как шоколадные производства ООО «Невский кондитер».

Посмотрели их внутри и прочитали состав и поняли, что шоколад и то, что по документам Департамента соцзащиты проходит «как шоколад» для севастопольских детей – это две большие разницы. Пальмовое масло, заменитель растительного происхождения и ароматизатор. Шоколадом эти конфеты даже и не пахнут. Общий вес этих псевдо-шоколадных конфет – 18 грамм.

Зато карамели в новогоднем подарке Департамента соцзащиты мы насчитали 27 штук (возможно 28, так как одна конфета была упакована некачественно) общим весом 184 грамма.

Это практически треть общего веса подарка (698 грамм), который согласно спецификации уменьшился на 50 грамм. Как-то странно, заявленные изначальные требования о половине шоколадных конфет трансформировались в массивную карамельную субстанцию. Состав многочисленной карамели также оставляет желать лучшего для наших детей – мальтодекстрин, заменитель молочного жира, молокосодержащие продукты.

В подарок, кроме двух малюсеньких типа-псевдо-шоколадок, горы невкусной карамели, пачки печенья, жевательной конфеты, которую мы так и не смогли разжевать без ущерба для зубных пломб, мы обнаружили десяток конфет-близнецов. Различались они только обертками с поэтическими названиями. Из содержимое, хоть и коричневого цвета, но это опять вовсе не шоколадное по своему составу и вкусу.

Ну, а две больших вафельных конфеты-близнеца «Ковбой Джонни» и «Рыжая-Пушистая» вообще сразили нас наповал исключительной вонью смеси машинного масла и жженого сахара. Да и распались на части эти «вафли» сразу после того, как мы вскрыли упаковку.

Конечно, «дареному коню в зубы не смотрят», но заявления в контролирующие органы по данной закупке новогодних социальных подарков отправлены.

Если вам дороги зубы ваших детей, да и их здоровье в целом, то СРОО «Севастопольские мамы» советует воздержаться от употребления этого сладкого подарка, так как после его употребления вашим детям возможно придется очень несладко.

Источник: Портал Информер