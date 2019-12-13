Как чиновники Севастополя экономят на детях и продолжают выдавать сомнительные новогодние подарки (ФОТО)

О том, как правительство Севастополя в лице департамента труда и социальной защиты сэкономило на новогодних сладостях для льготных категорий детей

Несоответствие требований к «шоколадному содержимому», да и вообще состав подарка, купленного за бюджетные деньги, оставляет желать лучшего.

Вафельные конфеты рассыпаются, видимо, от «старости»; жевательные конфеты нельзя разжевать без ущерба для зубных пломб; состав карамели, запрещенной к выдаче детям, в составе новогоднего подарка, по мнению Роспотребнадзора, оставляет желать лучшего: мальтодекстрин, заменитель молочного жира и бесконечные Е.

СанПиН 2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в питании детей не допускается использовать, а, следовательно, включать в наборы детских подарков:

– кондитерские изделия, содержащие ядра абрикосовой косточки, и арахиса; алкоголь;

– карамель, в том числе леденцовая;

– кремовые кондитерские изделия (пирожные);

– жевательную резинку.

А в подарке от департамента труда и соцзащиты населения Севастополя есть всё. Вот тому подтверждение:

При этом чиновники Севастополя твердят следующее: «Департамент труда и соцзащиты населения приглашает родителей детей льготных категорий в районные управления за новогодними подарками. В этом году для детей-льготников приобретено более 13,5 тысяч новогодних подарков. После публикации на одном из новостных порталов о якобы некачественных кондитерских изделиях, входящих в подарок, была приостановлена выдача и начата проверка. В результате проверки установлено – продукция надлежащего качества, на все сладости имеются соответствующие сертификаты. Условия контракта поставщиком полностью соблюдены. Выдача подарков возобновлена с 15:00 13 декабря.

Приносим свои извинения за вынужденную временную приостановку выдачи подарков».

СРОО «Севастопольские мамы» рекомендовала не угощать детей такими подарками, на закупке которых чиновники сэкономили 2 млн. рублей, а департамент труда и соцзащиты сообщил, что «претензий к пуговицам, то есть документам, нет, конфеты хорошие, а выдача подарков продолжена».Классическое чиновничье #вывсеврети, подкрепленное равнодушием и наплевательским отношением к самым слабым и уязвимым членам нашего общества – детям-инвалидам, детям-сиротам, чернобыльцам, детям из многодетных семей.

У нас про подарки до конца года – всё, потому как мы сделали, что могли. Остальное – на совести чиновников. Есть ли она у них – вопрос без ответа…

Источник: Портал Информер