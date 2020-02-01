Как эпидемия коронавируса скажется на российской экономике

Меры властей Китая по борьбе с коронавирусом негативно скажутся на двух отраслях в России — туризме и нефтегазовом секторе. Таким мнением с URA.RU поделился автор проекта All Economics Антон Шабанов.По его словам, сейчас на мировую экономику в первую очередь влияет не сам факт эпидемии, а ограничительные меры, принятые правительством КНР. По прогнозам экономиста, в России в краткосрочной перспективе (от трех до шести месяцев) проблемы возникнут в сфере туризма.

«Туризм в России просядет, включая авиасообщения, поскольку китайцев, которые очень любят тратить деньги, будет приезжать все меньше», — сказал Шабанов.

Он также отметил, что ограничения внутри Китая неизбежно отразятся на мировых ценах на нефть.

«Китайцы меньше летают, ездят на машинах, соответственно мы будем меньше нефти продавать. Не критически, но просадка все равно произойдет. При этом глобального падения рубля ожидать не стоит, поскольку цены на нефть не будут падать резко», — заключил Шабанов.







Суббота, 1 февраля 2020 г. 411

Источник: Портал Информер