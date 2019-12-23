«Камеди клаб» представил пародию на прямую линию с Путиным

Артисты из “Камеди клаб” Гарик Харламов и Тимур Батрутдинов разместили в Сети ролик с пародией на прямую линию с Путиным.

В ней они изобразили депутатов некоего города Сыроварска, которые от страха онемели и не смогли сказать президенту ничего, кроме “нет”. Видео вызвало большой резонанс в интернете. Роль Путина сыграл, как водится, комик Дмитрий Грачёв. Харламов и Батрутдинов, изображая сыроварских депутатов, при первом же прямом включении потеряли дар речи от страха, поэтому вопрос Путина о насущных проблемах остался без ответа.

А когда президент ещё раз спросил, есть ли проблемы с пенсиями или ЖКХ, один из юмористов выдавил “нет”.В Сети по-разному отреагировали на видеоролик. Одни пользователи заметили, что “холуйство – очень характерная черта большинства людей”. Другие отмечают, что “это и грустно, и прям в точку!”.

Третьи назвали миниатюру комиков “суперидеей”.

, — отмечают пользователи.

“Эти доморощенные “юмористы” лезут как тараканы во все щели, заполонили уже всё ТВ”, — жалуются другие.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 101

Источник: Портал Информер