Капремонт детского сада на улице Николая Музыки планируется завершить до конца года

Капитальный ремонт детского сада на улице Николая Музыки, 78-А планируется завершить до конца года. Динамику выполнения строительно-монтажных работ проконтролировал и.о. директора департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

«Подрядчик, выполняющий работы на данном объекте, имеет успешный опыт в сдаче 12 объектов в Севастополе. Мы надеемся, что капитальный ремонт в этом детском саду также будет выполнен в срок. Ремонтируемое здание рассчитано на 288 мест – это 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Проведение строительно-монтажных работ в данном дошкольном учреждении направлено на дальнейшую безопасную эксплуатацию здания детского сада», – сказал Илларион Гапицонов.

«В настоящее время на объекте в полном объеме завершено устройство внутриплощадочных наружных сетей, ведется вертикальная планировка территории, установка забора и теневых навесов.

Выполнены работы по демонтажу, оштукатуриванию стен, произведено устройство полов, слаботочных сетей. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке здания, установке внутреннего оборудования, устройству фасадов, заполнению оконных и дверных проемов», – отметил исполнительный директор ООО «Теплостройсервис» Эльдар Абелкасимов.

В целом проектом предусмотрены демонтажные работы, внутренняя отделка и облицовка здания, ремонт кровельного покрытия и облицовки фасада здания, замена внутренних инженерных сетей и наружных внутриплощадочных инженерных сетей – водопровод, канализация, отопление, электроснабжение, слаботочка, благоустройство территории, устройство всех противопожарных выходов и наружных лестниц в соответствии установленным нормам.

Источник: Портал Информер