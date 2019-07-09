Карантинная бухта Севастополя будет демилитаризирована

9 июля 2019     18
Карантинная бухта Севастополя будет демилитаризирована

В ходе рабочего совещания губернатор Дмитрий Овсянников обсудил с командующим Черноморским флотом, вице-адмиралом Игорем Осиповым «Дорожную карту» по перебазированию воинских частей, в том числе, водолазной станции, из Карантинной в Камышовую бухту.

«Вопрос по размещению воинских частей в Камышовой бухте проработан. На повестке дня решение сопутствующих вопросов – строительство коммуникаций, дороги. Кроме того, воинские части будут соседствовать с жилой застройкой, с объектами промышленной инфраструктуры порта. Эти вопросы также необходимо прорабатывать», –отметил Дмитрий Овсянников.

Прибрежные территории в Карантинной бухте, освобожденные после перебазирования воинских частей, будут использованы для развития историко-археологического парка и музея-заповедника «Херсонес Таврический», а также войдут в состав культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

Источник: Портал Информер

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