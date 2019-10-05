Картечь для мэра Феодосии

Мы продолжаем цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого Севастополя и всего Крыма.

Если «лихие 90-е» прошлого столетия в Крыму были характерны войной бандитских банд за сферы влияния из всего движимого и недвижимого, то после «нулевых» (начала 21 века) всё оказалось уже поделено.

Часть «братков» ушла в землю, а некоторых переловили и «закрыли» на долгие годы, кое-кому удалось уйти в бизнес и легализоваться там в том или ином новом «прикиде». Кто-то вошёл в депутаты, кто-то прикормил чиновников, оставаясь в тени, кто-то задружился с людьми в больших погонах. Бегать с «волынами» по улицам и садить из автоматов по всему, что шевелится – стало среди «братвы» дурным тоном.

«Братва» остепенилась, обросла жирком, обустроилась во дворцах и окружила себя армией телохранителей, адвокатов и имиджмейкеров.

«Братва» стала банкирами, владельцами фирм, офисов и счетов в далёких оффшорах. У «братвы» стало престижным демонстрировать «коллегам по цеху» новые яхты и катать на них своих любовниц из числа очередных победительниц очередного конкурса красоты.

Жизнь удалась.

Но денег никогда не бывает много, а тем более для тех, кто ради них живёт.

Нормальные люди живут на деньги, которые зарабатывают на жизнь.

Бизнес-криминал живёт ради денег, которые зарабатывают ради самого процесса зарабатывания. Это своего рода психическое отклонение в виде мании стяжательства, равной неизлечимой наркотической зависимости.

Потому что уже заработанных денег не хватит жизни потратить, но процесс невозможно остановить, как неоперабельную опухоль в мозгу.

В принципе – это больные люди. Они стопроцентно уверены, что, имея к деньгам ещё и властные полномочия, являются хозяевами жизни.

Но упускают одну самую важную деталь – они не являются хозяевами смерти. Прежде всего – своей.

В качестве иллюстрации вспоминается один анекдот, услышанный на одном из севастопольских форумов.

Как-то новый русский задумался о будущем. Возраст, ноющие к непогоде раны с разборок «по молодости», одышка и какое-то томление в груди мыслями о том, а что же там, после того как придётся зажмуриться?

А если он, Бог, таки есть в натуре!..

Надо заранее подсуетиться.

И вот новый русский из старых «братков» выстроил огромную церковь: купола золотом сияют, хор на клиросе как ангелы поёт, попы кадилами службу правят – всё как положено. Уважил Бога.

А тут неожиданно – кто ж её, впрочем, ожидаемо ждёт – и смерть приключилась с новым русским. Пришёл он в себя в какой-то степи, похожей на тарханкутскую, затянутую лёгким туманом. Сквозь туман видит высокий, скрывающийся где-то в небесах забор из грубых досок сколоченный перед ним стоит. А в заборе ворота, а на воротах огромными буквами белой краской написано – РАЙ. Ломанулся новый русский к воротам и давай в них кулаками колотить, – как при жизни привык дела решать, когда всё ему без отказа было.

«Открывай!» – орёт.

А тут сбоку от ворот небольшая пристроечка, да дверь из неё со скрипом открывается. Выходит из той двери благообразный крепкий дед роста метра под два с седой бородой и спрашивает спокойно, но веско: «Чего орёшь, мил человек?».

«Ты кто?» – зло спрашивает новый русский.

«Привратник» – отвечает дед.

«Ну, так и открывай ворота! Да вниз посмотри – видишь купола золотые да церковь огромная – я построил. Мне в рай!» – напирает новый русский.

Дед глянул: «Да, дело хорошее. Да только у нас здесь порядок, не чета земному. Сейчас посмотрим…».

Сходил в пристроечку, вынес огромную амбарную книгу и спрашивает новопреставленного: «Фамилия твоя как?».

Тот отвечает, мол, такой я и такой-то.

Дед страницы полистал, полистал, и отвечает: «Да, имеется запись. Но только здесь написано – такому-то, то есть тебе – в ад. А деньги там тебе и вернут…».

Но до того как состоялась эта встреча с привратником по ту сторону жизни, то у нового русского состоялась ещё по эту сторону встреча с киллером.

Сейчас в среде власть предержащих из-за идеалов не убивают. Не убивают и за политику. Тем более не убивают из-за философских расхождений во взглядах. Сейчас убивают исключительно из-за денег: в виде земли под застройку или полезных ископаемых из земли на продажу, или в виде лоббирования чьих-то интересов в разрез с интересами других.

«Братва» полезла в политику и в управление поближе к государственным финансовым потокам, а часть недобросовестных политиков «из народа» и чиновников «от государственной власти» стала вести себя как «братва».

В принципе ничего нового. Деньги и власть – это сообщающиеся сосуды.

Причём перетекает из одного сосуда в другой и обратно не только золото, но и смерть.

О людях после смерти можно говорить хорошо или никак. Но в данном случае разговор не о людях, а о должностях ими занимаемых, которые порой весьма сильно меняют самих людей. Иногда – до неузнаваемости. Во всех смыслах.

С 2004 по 2013 год в Крыму прокатилась серия странных смертей и убийств людей при власти.

Так, в 2004 году из охотничьего оружия убили экс-начальника Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в Крыму и Севастополе Владимира Тихончука. Застрелили возле его дома в Симферополе.

В 2008 году выстрелом из пистолета был убит депутат Сакского районного совета Олег Печерица.

В 2010 году у подъезда дома из автомата расстреляли мэра Новофёдоровки Сакского района Олега Колодяжного.

В 2011 году в больнице от огнестрельного ранения умер председатель сельского совета посёлка Веселое, расположенного недалеко от Судака Игорь Юшко. Его тело нашли в автомобиле в лесополосе с ружьём и предсмертной(!) запиской(!). Следствие признало смерть председателя самоубийством. Это понятно! Раз записка, то и следствию конец.

В ноябре 2012 года мэр посёлка Малый Маяк самостоятельно как показало следствие – свёл счёты с жизнью после госпитализации его в психиатрической клинике. Мэр был сумасшедшим?

Правда, незадолго перед госпитализацией его задерживали за превышение полномочий при выделении земли. Нет, мэр был вполне себе вменяемым – земля счёт любит…

Кстати, в 2008 году в Крыму была зафиксирована рекордная на тот момент для Украины взятка, «выданная» главе Партенитского поселкового совета в размере более 5 миллионов долларов.

И вот в самое преддверие Русской Весны и накануне празднования дня города 27 июля 2013 года на полуострове убивают мэра Феодосии Александра Бартенева.

Бывший мэр Феодосии А.Бартенев

Говорить, что все эти убийства и самоубийственные кончины имеют бытовые причины или произведены с целью ограбления жертв – конечно же можно. Но исключительно для того, чтобы дезавуировать правду.А правда на поверхности – деньги и ещё раз деньги. Причём деньги, которые не зарабатывались зарплатой, а делались на государственной службе с использованием своего служебного положения. Тот же мэр Симеиза в июле 2011 года вместе с одним местным депутатом задерживался по подозрению в получении крупной взятки в размер 400 тысяч гривен. Но уже в августе был освобождён, без выдвинутых ему обвинений.

Впрочем, вернёмся в Феодосию лета 2013 года…

Основной версией в случае расстрела Бартенева было выдвинута версия именно ограбления. Мол, барсетку убитого с документами нашли во дворе, но без денег. Значит – грабёж.

На мэра Феодосии напали в подъезде дома, где он проживал, выстрелив ему в спину картечью из обреза охотничьего ружья с расстояния не более 1,5 метров.

У раненного Бартенева хватило ещё сил вступить в схватку с убийцей, что зафиксировали соседи, видевшие двух борющихся и выкатившихся из подъезда мужчин. Убийца смог вырваться и убежал. В оставшемся лежать на земле мужчине соседи узнали Бартенева. Его увезли в больницу на частной машине, где он и скончался после трёх операций. Врачи были бессильны.

Фото с места покушения на Бартенева

Правда возникает вопрос, а когда же нападавший смог выпотрошить барсетку и, не взяв документы, переложить себе из неё деньги в карман?

До прихода в бизнес, а затем и в политику, Бартенев служил с 1973 по 1994 гг. в ВМФ СССР, а следом в ВМС Украины инженером-механиком. Вышел в отставку в звании капитана III ранга, и за ним закрепилось прозвище «Майор». Причём закрепилось не где-нибудь, а в крымской ОПГ под руководством некого «Белого».

После отставки с 1994 года занимался обеспечением Феодосии нефтепродуктами: сначала в должности замдиректором предприятия, а с 96-го уже в качестве директора нефтебазы.

Трудился, видимо, хорошо, раз в 2004 году президент Украины Кучмы присвоил Бартеневу звание Героя Украины.

Для директора, в принципе, заправки, пусть и крупной – это весьма круто!

Впрочем, на Украине были свои оценки вклада того или иного человека в её процветание или в процветание тех кланов, которые довели Украину до государственного переворота 2014 года.

В 2008 году Бартенев стал мэром Феодосии. Официальным.

Но настоящим хозяином Феодосии был тот самый «браток» по кличке «Белый» – в миру Владимир Макаров.

Начинал Макаров с торговли на рынке всякими пластмассовыми и ракушечными побрякушками. За кражу отсидел три года. После возвращения «с кичи» сколотил банду и занялся рэкетом: подмял под себя подпольный игорный бизнес, обложил данью частных таксистов и водителей автобусов с перевозками уже по Крыму. Затем покрыл сетью охранный услуг весь город и предлагал «жирным комерсам» воспользоваться услугами охраны в лице своих фирм. Несогласных доходчиво убеждали не крутить носом. Те, кто согласился, со временем оказывались из бизнеса выкинутыми, и их бизнес уходил под контроль людей «Белого». А это – рестораны, пляжи, казино, кегельбаны, автомастерские, заправки, магазины, но главное – порт.

В 1998 году «Белого» вроде бы прижали, но уж как-то несерьёзно… Вроде бы он подался в бега, однако его видели спокойно «гуляющим» то по Феодосии, то в районе Конче-Заспы города Киева – эдакого аналога «московской рублёвки», где проживали «сильные украинского мира» – хотя «Белый» официально считался в розыске…

Без сомнения одно – нити управления на обстановку в Феодосии «Белый» никогда не терял и оставался «теневым папой» города, оказывающим влиянии и на кадровые вопросы в лице таких кадров, как и Бартенев, попадающих на руководящие должности в городе.

Хоронили Бартенева под залпы салюта в сопровождении почётного караула из военных так, словно хоронили не майора в отставке, а погибшего в бою с врагами генерала или адмирала.

Было привлечено сорок бойцов роты почетного караула, которые несли все награды Героя Украины, а сопровождал церемонию прощания оркестр Военно-морских сил Украины, специально приехавший из Севастополя. В соответствии с уставом, над могилой дали троекратный залп холостыми патронами.

Бартенев, судя по всему, был для Украины героем, потому что по воспоминаниям очевидцев, он требовал от чиновников мэрии исполнении гимна Украины со словами: «Вот мы и проверим, как вы любите свою родину…».

В траурной церемонии приняли участие глава администрации Президента Украины Сергей Лёвочкин, его сестра – народный депутат Верховной Рады Юлия Лёвочкина, премьер-министр республики Анатолий Могилёв, глава Севастопольской горгосадминистрации Владимир Яцуба, мэры ряда городов и поселков Крыма.

Любопытно, что обрез, из которого был убит Бартенев, до этого уже был «засвечен» где-то в Тернопольской области и подлежал утилизации, то есть уничтожению.

Акт проведённой утилизации сохранился, как и сохранился сам обрез, из которого через несколько лет и был застрелен мэр Феодосии. А вот как обрез пропал из МВД – так и не выяснили.

Следствие не нашло ни исполнителя, ни заказчиков убийства Бартенева. Разбой – в который никто не верил тогда и не верит сейчас – так и остался «висяком».

На вопрос, а почему же ничего не нашли?.., имеется вполне логичный ответ – не было команды искать. Вероятнее всего была обратная команда – не искать.

Политическая власть на Украине и криминалитет периода, предваряющего майдан, представляли собой уже не параллельные структуры, а симбиоз, в котором решения одних больших денег командовали правила игры всем остальным деньгам поменьше.

Кто выпадал из этих правил – выпадал из жизни.

Владимир Романов





Суббота, 5 октября 2019 г. 21

Источник: Портал Информер