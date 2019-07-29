Карту севастопольца соединили с картой гостя Крыма

29 июля 2019     23
Карту севастопольца соединили с картой гостя Крыма

В рамках приоритетного проекта «Умный город» объединены пакеты услуг Единая городская карта Севастополя (ЕГКС) и Карта гостя Крыма и Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба правительства. 

Теперь, приобретая Карту гостя Крыма и Севастополя, туристы получают дополнительную возможность оплатить ей проезд в городском наземном и морском транспорте Севастополя по льготным тарифам.

Новая опция позволит туристам оптимизировать бюджет и перемещения по городу-герою, а жителям – стать гостями на лучших экскурсионных объектах Крымского полуострова, сэкономив до 50% расходов.

Картой ЕГКС можно оплатить проезд на городском, наземном и морском транспорте Севастополя, сэкономив при этом до 30% стоимости проезда.

Проект Карта гостя Крыма и Севастополя стартовал летом 2017 года при поддержке Ростуризма, Правительства Севастополя и Министерства курортов и туризма Республики Крым (условия лояльности можно посмотреть здесь http://crimeapass.com).

«Карта гостя» позволяет бесплатно посетить 65 достопримечательных мест, включая галереи, музеи, мемориальные комплексы, а также получить дисконт до 50% в 300 объектах индустрии гостеприимства (отели, рестораны, аквапарки, дельфинарии, экскурсионные бюро) на территории всего крымского полуострова.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 432

Источник: Портал Информер

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