Кассир обменного пункта сбежала с десятками миллионов рублей

Кассир одного из московских обменных пунктов скрылась в неизвестном направлении, похитив 41 млн рублей.

Инцидент произошёл 2 июля в Пресненском районе столицы, а жертвой женщины стал директор фирмы, который привёз деньги с целью перевести их в доллары США.

Бизнесмен приехал в пункт обмена в сопровождении сотрудников инкассации, но кассиру удалось обмануть и их. Она заявила, что в настоящее время нужной суммы в американской валюте в пункте нет, и попросила предпринимателя с инкассаторами подождать снаружи, пока её привезут.

Два часа спустя предприниматель заподозрил неладное. Он попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой. Обойдя здание, бизнесмен обнаружил, что выходящее во двор окно открыто, а в помещении пункта никого нет.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Полиция начала розыск подозреваемой.