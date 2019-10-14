Кассовое исполнение средств по ФЦП в Крыму достигло 65%

14 октября 2019     18
Кассовое исполнение средств по ФЦП в Крыму достигло 65%

Показатель кассового исполнения средств по федеральной целевой программе развития полуострова составил почти 65% в Республике Крым за 9 месяцев текущего года. Об этом Крыминформу сообщил исполняющий обязанности вице-премьера республики Евгений Кабанов.

«По линии министерства экономического развития России на мероприятия ФЦП в этом году выделена субсидия в размере 69,7 млрд рублей. Кассовое исполнение на 1 октября этого года составило 45,17 млрд рублей или 64,79%», – сказал Евгений Кабанов.

По данным Минэкономразвития, субсидия Севастополю в этом году запланирована на уровне 14,4 млрд рублей. На данный момент кассовое исполнение составляет 4,5 млрд рублей (31,39%).

Всего на этот год запланировано 73,5 млрд рублей расходов по программе. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, значительная часть кассового расхода запланирована на конец года, поскольку зачастую подрядчики строительства объектов по программе работают без авансов.

Напомним, что ранее Евгений Кабанов говорил, что уровень освоения средств по федеральной целевой программе развития Крыма за два года вырос в республике более чем в два раза, а фактическая сумма освоенных средств – в три раза.

Справка:

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя принята правительством России в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Позже программу продлили до 2022 года. В середине июля правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей. Общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959,2 млрд рублей.



Понедельник, 14 октября 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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