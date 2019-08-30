Квартира от «ИнтерСтрой» в «Доме на Горпищенко» ждёт вас!

«ИнтерСтрой» представляет третий по счету объект в развивающемся районе по ул.Горпищенко. Сдача – 2 кв. 2019 год.



Развитая инфраструктура, наличие магазинов, школ, детских садов, крупная дорожная развязка делают этот район перспективным и удобным для жизни, либо для инвестирования средств в недвижимость!

В новом пятиэтажном «Доме на Горпищенко» «ИнтерСтрой» предлагает покупателям уютные одно- и двухкомнатные квартиры с застеклёнными балконами и лоджиями. В каждой квартире установлен газовый котел, обеспечивающий индивидуальное отопление и горячее водоснабжение!



Также вас ожидает прекрасный вид на море и город, благоустроенная придомовая территория и современная детская площадка!

В продаже — помещения для хранения сезонных вещей, что обеспечит больше полезной площади в квартирах.

Купить квартиру в Севастополе недорого в новом «Доме на Горпищенко» – это поселиться в непосредственной близости от необходимых для жизни, отдыха и проведения полезного и интересного досуга объектов инфраструктуры:

– 15 минут езды до рынка «5-ый километр», где в любое время года можно приобрести свежие продукты, сезонные крымские овощи, фрукты и ягоды, а также товары для дома, одежду и обувь, стройматериалы, хозяйственные товары и многое другое;

– 15-20 минут езды до Балаклавы, где можно прогуляться по набережной и подышать свежим морским воздухом, прокатиться на катере вдоль побережья, добраться до красивейших пляжей с чистейшим морем – Золотой и Серебряный пляжи, пляж Васили, посетить Военно-исторический музей фортификационных сооружений;

– 10 минут езды до известнейшего исторического места – Мемориального комплекса Сапун-гора, являющегося частью Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя;

– удобное расположение дома вблизи большой транспортной развязки позволяет быстро и с комфортом добраться до любой точки города.

Микрорайон по ул.Горпищенко – один из самых динамично и активно развивающихся районов Севастополя, в котором возводятся новые современные комфортные дома, а также объекты социальной инфраструктуры – школы и детские сады.

Купить квартиру в Севастополе недорого – значит купить квартиру в новом и надежном «Доме на Горпищенко».





Пятница, 30 августа 2019 г. 145

Источник: Портал Информер