Квартирные мошенники добрались до пожилого севастопольца? (ФОТО, ВИДЕО)

28 июня 2019     28
Квартирные мошенники добрались до пожилого севастопольца? (ФОТО, ВИДЕО)

Ранее “ИНФОРМЕР”, ссылаясь на блогера Георгия Седельникова, сообщал, что в Севастополе активизировался новый вид мошенников. “Новый вид жуликов активизировался в Севастополе. Всё больше и больше случаев. Ходят по квартирам и просят предоставить документы на жильё, мол, это раньше было военное. Пока непонятно, в чём жульничество, они фотографируют документы и уходят. Вот, и у меня в подъезде появилось такое объявление. Вот такое объявление было прикреплено к входной двери квартиры. Записка плохо читается, но какой-то Владислав представляется членом комиссии по проверке служебного жилья и просит жильцов предоставить документы на квартиру для проверки. Возможно, жулики как-то могут использовать данные на квартиру для обмана. Люди, никому не показывайте свои документы!”, – говорил Седельников. 

После появления данного материала в редакцию “ИНФОРМЕРа” позвонил житель Севастополя Алексей Алексеенко и сообщил, что к его отцу заглядывают две странные женщины и требуют показать документы на жилье. При этом они говорят следующее: “Если возникнут вопросы, то обращайтесь к Игорю Викторовичу Тарасенко, в комиссию на улице Мокроусова, каб. 106”. –>

“ИНФОРМЕР” попытался дозвониться до Тарасенко, но он не поднял трубку. Возможно, правоохранительные органы разберутся, что происходит в Севастополе, почему к пожилым горожанам наведываются сомнительные гости? Рассказ от первого лица – смотрите видео “ИНФОРМЕРа”. 

Источник: Портал Информер

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