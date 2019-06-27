Керченский подросток напугал своих одноклассников пистолетом

Несовершеннолетний с игрушечным пистолетом едва не сорвал проведение экзамена в одной из школ Керчи. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В полицию поступило сообщение о том, что в одну из школ Керчи на экзамен пришел несовершеннолетний с предметом, похожим на пистолет. Своими действиями он едва не сорвал проведение экзамена. На место выехали сотрудники полиции и иных правоохранительных органов. Как установлено полицейскими, изъятый предмет является игрушечным пистолетом и никакой опасности для окружающих не представляет», – отметили в пресс-службе.

Сейчас нарушитель опрашивается в присутствии законных представителей. В пресс-службе уточнили, что инцидент не повлиял на выпускников, которые успешно справились с экзаменом.

МВД проводит проверку, по итогам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.