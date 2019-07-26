Киевский суд заставил СБУ открыть уголовное дело против Порошенко

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство по факту возможного захвата власти бывшим президентом Петром Порошенко при назначении судей Верховного Суда. Об этом говорится в материалах суда, сообщают украинские СМИ.
Жалоба мотивирована тем, что 11 июня заявитель (имя не указано) обратился в Главное следственное управление Службы безопасности Украины с заявлением о совершении Порошенко уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса.
Также в заявлении указывается о совершении преступлений членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которые провели конкурсы на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда и принимали решение об утверждении рейтингов кандидатов на занятие должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей кассационных судов в составе Верховного Суда; членами Высшего совета правосудия, которые принимали решение о внесении представлений Президенту о назначении лиц на должности судей Верховного Суда и лицами, которые назначены судьями Верховного Суда указами Порошенко от 10 ноября 2017 года, от 14 декабря 2017 года, от 30 августа 2018, от 07 мая 2019 года.
Суд рассмотрел жалобу и удовлетворил ее, обязав таким образом СБУ открыть дело по указанным фактам.
Пятница, 26 июля 2019 г. 128
Источник: Портал Информер