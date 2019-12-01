Киев может нанести удар по мосту Крымскому мосту

1 декабря 2019     4
Киев может нанести удар по мосту Крымскому мосту

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал–лейтенант запаса Игорь Романенко сообщил, что Киев может нанести удар по мосту через Керченский пролив. Об этом он рассказал в эфире телеканала UATV.

По словам украинского офицера, Вооруженные силы страны ракетным залпом или авиаударом готовы вывести из строя Крымский мост, если инженерное сооружение будет использовано Российской Федерацией для переброски войск на территорию полуострова.

Генерал–лейтенант убежден, что Москва якобы намерена «восстановить проект «Новороссия», а для этого нужен мощный форпост в Крыму.

«Некоторые военные и экономические вопросы снимает построение моста, по которому автомобильное сообщение уже введено, а к концу этого года планируется железнодорожное. Хотя оба моста являются достаточно уязвимой целью как для авиации, так и для ракетных комплексов, надо это оценивать таким образом», – сказал Романенко.

Также бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины похвастался, что Россия изначально хотела реализовать «проект «Новороссия» и в южных регионах страны, однако киевским силовикам и патриотам Незалежной удалось сорвать эти планы.
Скорее всего, Романенко намекает на то, что украинские радикалы развязали войну в Донбассе, а националисты сожгли людей в Одессе в 2014 годуЗаметим, что генерал–лейтенант запаса Игорь Романенко не первый украинец, который допускает подобные заявления по проводу Крымского моста. Так, ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины  Турчинов заявил о том, что отечественные крылатые ракеты «Нептун» якобы способны уничтожить сооружение за несколько минут.

В свою очередь директор Росгвардиии Виктор Золотов проверил работу керченской бригады особого назначения, вручил ей боевое знамя и вышел в море на катере «Грачонок».

Он отметил, что бригада играет главную роль в системе обеспечения безопасности Крымского моста. Глава Крыма

Сергей Аксенов со своей стороны заявил, что полуостров на сегодняшний день «превращен в неприступную крепость».



Воскресенье, 1 декабря 2019 г. 2500

Источник: Портал Информер

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