Киев не готов к возвращению Крыма в состав Украины. В Крыму тут же отреагировали

6 февраля 2020     11
Киев не готов к возвращению Крыма в состав Украины

Об этом заявил Антон Кориневич, который занимает должность постпреда президента Украины в Крыму.

«Если Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — сказал Кориневича изданию «Укринформ».

Он отметил, что в Украине ещё не решили, кто сможет руководить местной и центральной властью в Крыму.

Однако Кориневич подчеркнул, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и министерство по вопросам оккупированных территорий должны выработать план действий на случай, если Киев «получит сигнал из Крыма».

«Нам надо заставить Российскую Федерацию оттуда уйти. Это очень трудно, очень сложно, но в итоге оккупации заканчивались. Вопрос только — когда?», — спросил Кориневич

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление Кориневича.

Бальбек отметил, что это «вынужденное, но искреннее признание».

«Крым для Украины чужая территория, со своей инфраструктурой, своими проблемами, другой ментальностью. Приятно, что украинский представитель нашел в себе силы для ответа на «наболевшую для Запада тему», – прокомментировал Бальбек.

Депутат уверен, что в том заявлении можно рассмотреть послание для Москвы, причем оно в позитивном ключе.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 14

Источник: Портал Информер

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